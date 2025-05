La celebre imprenditrice e star dei reality Kim Kardashian ha raggiunto un traguardo importante nella giornata di oggi, 22 maggio 2025: dopo sei anni di studio, si è ufficialmente laureata in Giurisprudenza presso la Harvard Business School, una delle istituzioni accademiche più prestigiose degli Stati Uniti.

L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram, dove ha condiviso foto e video della proclamazione indossando toga e tocco. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’evento tanto atteso.

La cerimonia si è svolta all’aperto ed è stata un momento carico di emozione per la star, che ha voluto ricordare il padre Robert Kardashian, noto avvocato e figura di riferimento nella sua vita.

Kim Kardashian announces she has graduated from law school after 6 years. pic.twitter.com/t8IScy33Si