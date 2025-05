Chanel Totti, il compleanno diventa un film: le immagini in anteprima

Il 18esimo compleanno di Chanel Totti diventa un film. La super festa della figlia di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma continua a far parlare.

Ha generato grande attenzione la festa di compleanno per i 18 anni di Chanel Totti. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, ha festeggiato la maggiore età circondata dall’affetto della famiglia, degli amici e anche di tantissimi fotografi. Proprio questi hanno dato modo di rendere la serata e il super party un vero e proprio… film.

La festa di Chanel Totti per i 18 anni

Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro che della festa per i 18 anni di Chanel Totti. Finalmente, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è diventata maggiorenne e il party di compleanno è stato assolutamente mozzafiato. Dai social è stato possibile vedere in che modo la ragazza abbia trascorso la serata, degna di una vera regina.

Per la 18enne, infatti, oltre a degli outfit assolutamente scintillanti, la serata ha messo a disposizione musica, bollicine e tanto divertimento. A rendere tutto ancora più magico, una super torta su più livelli e, naturalmente, la presenza di tutta la famiglia, al gran completo.

Dal party… al film: le immagini

Durante il party non sono mancati anche i fotografi ufficiali. Proprio loro si sono resi protagonisti di una iniziativa destinata a far parlare. I paparazzi presenti all’evento, infatti, hanno pubblicato quello che è diventato il film della festa di compleanno della neo maggiorenne Chanel. Le immagini sono subito diventate virali. Si tratta di momenti magici che la ragazza, così come mamma Ilary e papà Francesco, non dimenticheranno mai.

A giudicare dai commenti e dai like ricevuti, sembra che la clip sia assolutamente piaciuta a gran parte dei fan e degli utenti dei social che, a questo punto, si stanno già proiettando ai prossimi appuntamenti importanti della vita di Chanel che potrebbero riservare ulteriori “film” o clip simili.