“Ho bisogno di piangere”: il momento difficile di Annalisa Minetti

Situazione complicata per Annalisa Minetti che dopo aver deciso di separarsi dal marito sta affrontando emozioni contrastanti.

Solamente alcuni giorni fa, Annalisa Minetti aveva raccontato a ‘La Volta Buona’ di essere alle prese con una serie di critiche e insulti da parte degli haters dopo aver annunciato la separazione dal marito. Ora, la donna ha spiegato, sempre nel salotti di Caterina Balivo su Rai 1, di essere alle prese con un momento difficile emotivamente.

Annalisa Minetti e la separazione dal marito

Intervenuta a ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Annalisa Minetti ha spiegato come stia procedendo la sua vita dopo che, solamente poco tempo fa, aveva annunciato la separazione dal marito dopo tanto tempo. La donna ha ammesso come le cose non sia facili. “Ho preso una casa ad 1 km dal papà. Io e mio marito ci stiamo separando e ogni tanto litighiamo, ma Elena Francesca deve vedere che i suoi genitori non stanno più insieme, questo non deve ricadere su di lei”, ha detto la Minetti.

Annalisa Minetti – www.donnaglamour.it

Proprio sulla figlia, la Minetti ha poi aggiunto: “In questo periodo lei è molto mammona, però vede suo papà quando vuole. Voglio stimare il mio ex marito per far vedere a mia figlia che può amare entrambi i suoi genitori e che i suoi genitori la amano. Noi ci siamo lasciati, ma lei deve essere libera di avere fiducia nell’uomo e nell’amore“.

Il momento difficile

Al netto della forza che la Minetti sta cercando di mostrare in questo momento anche per sua figlia, la realtà sembra essere ben diversa: “Sto soffrendo tantissimo, ho bisogno di piangere, di vivere il mio dolore per ritrovarmi”, ha ammesso.

“Ho sempre cercato di sorridere e nascondere le mie emozioni, non lo voglio più fare. Sentivo un’insoddisfazione enorme, avevo bisogno di respirare un’aria che fosse diversa da quella che stavo respirando”. E ancora sulla separazione: “Ho vissuto così intensamente il ruolo di mamma da essermi messa un po’ da parte come donna […]”, ha aggiunto.