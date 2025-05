A margine di un evento importante contro la violenza sulle donne, Chiara Ferragni ha parlato della necessità di educare i giovani e non solo.

Ha avuto modo di prendersela, anche in modo piuttosto animato contro alcuni giornalisti, ma in generale Chiara Ferragni ha lanciato in queste ore un importantissimo messaggio contro la violenza di ogni tipo sulle donne. La nota influencer e imprenditrice digitale, infatti, ha preso parte a “Oltre il silenzio”, il progetto Codacons contro violenza sulle donne, stalking e omotransfobia presentato all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Chiara Ferragni: social e violenza

Nel suo intervento a margine dell’evento a Roma contro la violenza di ogni tipo sulle donne, Chiara Ferragni ha voluto sottolineare come alla base di ogni discorso ci sia l’educazione. In particolare quella che va data ai più giovani. “Ho più di 28 milioni di follower e molti sono giovanissimi. È importante parlarne in maniera interessante, non dall’alto di una cattedra”, ha spiegato la donna

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

La Ferragni ha posto l’accento sulla necessità di utilizzare ogni mezzo possibile, social compresi, nel modo migliore: “I social non devono essere demonizzati perché io tramite i social… ci sono tanti tipi di violenza: c’è quella fisica, ma è solo la punta dell’icerbeg, il problema è più radicato”, ha detto ancora l’influencer.

“Io vittima di violenza psicologica e verbale”

Spiegando la differenza tra la violenza fisica, “facile da riconoscere” e quella psicologica, la Ferragni si è messa in gioco in prima persona svelando di essere stata lei in primis a subire questo genere di problematica: “[…] Io in primis sono stata vittima in diverse relazioni di violenza psicologica e verbale. Al tempo neanche me ne rendevo conto, pensavo fosse solo un ragazzo che sfogava il suo malcontento su di me“, ha detto Chiara senza fare riferimento a chi si rifesse.

“Bisogna parlare ai giovani per capire quali sono i comportamenti normali nell’amore e quali no”, ha tenuto ancora a precisare la Ferragni. “Ci sono dei campanelli d’allarme a cui fare attenzione. Per la coppia, per la famiglia, facciamo sacrifici e giustifichiamo comportamenti sbagliatissimi. Bisogna allontanarsi da certi comportamenti”.