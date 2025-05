“Non vivo più con il peso dell’apparenza”: lo sfogo di Andreas Muller

Una riflessione sulla sua vita, passata, presente e futura: Andreas Muller ha sorpreso tutti tramite i social con un lungo messaggio.

Dopo essersi “proposto” per un ritorno tra le fila dei ballerini professionisti di Amici, Andreas Muller ha scelto di condividere con i propri seguaci alcune riflessioni importanti sulla propria vita che adesso lo vede padre di due fantastiche gemelline, avute con Veronica Peparini. Il danzatore ha spiegato di aver avuto tanti cambiamenti nel corso del tempo ma di aver smesso di “gareggiare” con le altre persone.

Andreas Muller e i cambiamenti della sua vita

Tramite una lunghissima storia sui social, Andreas Muller è tornato a parlare ai propri fan sfogando alcuni pensieri che, evidentemente, lo stavano turbando negli ultimi tempi. Il ballerino, dopo essere diventato padre, sembra aver cambiato prospettiva nel vedere determinate cose e lo ha voluto dire apertamente al proprio pubblico.

Andreas Muller – www.donnaglamour.it

“Sono cambiate tante cose nella mia vita“, è questa la prima frase con cui Muller ha aperto la sua lunga riflessione personale. “Ovviamente sono diventato papà, ma sono cambiate tante altre cose, alcune in meglio altre in peggio, ma apprezzo entrambi gli aspetti perché avevo il bisogno di vivere”, ha detto ancora.

“Ovviamente ho sempre vissuto, ma ammetto che per debolezza evidentemente spesso mi sono sentito male per stare dietro a tutto. Sto vivendo senza farmi più appesantire il cervello dalla pressione dell’apparenza, dall’ossessione di dover dimostrare a tutti i costi, dal peso dei pensieri che questi social involontariamente hanno portato nella mia vita, dall’eccessivo bisogno di stare sul pezzo in ogni cosa, perché sennò resti indietro, se non hai numeri sei ‘morto’, ‘scomparso’, ‘dimenticato’ o nessuno ti caga più”.

“Ho già vinto”

Di fatto, Andreas sembra aver maturato una nuova consapevolezza non solo di se stesso e del suo essere ma in generale di tutta la vita. In questa ottica, il ballerino ha spiegato: “[…] Io non gareggio più in niente. E non sono mai stato meglio e peggio di così, ripeto, per alcune cose, ma almeno so che finalmente è tutto vero. […] Ho già vinto le mie sfide“.

Muller ha quindi voluto mandare un segnale a tutti quanti spiegando che le persone non sono “numeri”, non sono “like”. Ma “molto di più”. Nella storia social seguente, poi, il danzatore ha anche ammesso di sapere che tale sfogo potrebbe portarli commenti spiacevoli ma canche di sapeere bene come affrontarli.