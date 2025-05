Il fan meet con Zeudi Di Palma fa parlare: cifre elevatissime per incontrare l’ex MIss ed ex gieffina. Ecco tutti i dettagli per i vari posti.

Sta facendo molto discutere nelle ultime settimane Zeudi Di Palma. L’ex Miss ed ex concorrente del Grande Fratello, infatti, oltre a finire nel mirino delle critiche per una vicenda legata ai tatuaggi e ai prezzi elevati. Ora, invece, un altro dettaglio, sempre a livello economico, sta facendo parlare: il fan meet previsto per i primi giorni di giugno.

Zeudi Di Palma: la bufera per i tatuaggi

Indubbiamente tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello c’è stata Zeudi Di Palma. L’ex Miss ha avuto momenti davvero divertenti e altri piuttosto controversi nel corso dell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma anche dopo l’avventura nel reality, la donna sta facendo molto parlare.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Tra le ultime questioni che hanno visto la Di Palma protagonista, indubbiamente, quella legata alla sua nuova avventura nel mondo dei tatuaggi. La ragazza, infatti, ha deciso di intraprendere la strada per fare la tatuatrice ma i prezzi legati alle sue “opere” sarebbero stati considerati da tutti spropositati.

L’incontro con i fan: i prezzi dei biglietti

Ad ogni modo, Zeudi ha trovato un’altra maniera per far parlare di sé. Quale? Organizzare un fan meet, ovvero un incontro con i suoi seguaci, a pagamento. Nessun problema in merito all’iniziativa, quanto piuttosto ai prezzi dei biglietti per incontrarla. Infatti, dando uno sguardo a diversi post social, pare che il costo di un tagliando passi da una cifra minima di 50 euro fino a quella massima, per altro apparentemente già sold out, di 120 euro. Qualcuno ha criticato la questione prezzi ma la diretta interessata, per il momento, ha preferito non dire nulla e godersi quello che sarà l’incontro il prossimo 11 giugno a Roma.