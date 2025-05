Si discute su L’Isola dei Famosi ma anche fuori. La nuova concessione a Mario Adinolfi ha generato non poche critiche e commenti.

L’Isola dei Famosi 2025 sta piano piano ingranando. Diverse le situazioni che hanno generato interesse relativamente ai naufraghi. Tra i più coinvolti, almeno dalle polemiche, Mario Adinolfi che dopo aver discusso animatamente con Carly, sembra aver ricevuto una particolare concessione destinata a far parlare a lungo.

Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025

Già dall’inizio dell’esperienze su L’Isola dei Famosi 2025, tra i nomi maggiormente chiacchierati c’era stato quello di Mario Adinolfi. Il noto giornalista, infatti, aveva deciso di mettersi in gioco per cercare di dimostrare a se stesso determinate cose e, allo stesso tempo, per cercare di superare alcuni limiti imposti, per ovvie ragioni, anche dalla sua fisicità.

Mario Adinolfi vestito con una maglietta marrone – www.donnaglamour.it

Prima della partenza per l’Honduras, infatti, era stato lo stesso Adinolfi a spiegare: “L’Isola dei Famosi è un’esperienza molto estrema. Credo ci sia dentro quella assoluta nudità del rapporto con la natura e la sua sopravvivenza”, erano state le sue parole. E sulla partecipazione: “Non si è mai vista una persona che pesa 200 kg partecipare a una condizione estrema di sopravvivenza”.

La nuova concessione che fa discutere

Al netto di queste problematiche, l’uomo aveva deciso di mettersi in gioco ricevendo, va detto, diverse concessioni tra cui quella di non prendere parte alle prove fisiche estreme. Ora, per sua stessa ammissione, pare che la produzione gli abbia dato la possibilità di avere una sorta di collegamento con l’esterno. Non solo la visione della fumata bianca con l’elezione del nuovo Papa ma anche la sua prima Santa Messa domenicale. “Grazie anche per la Santa Messa domenicale, mi avete fatto un grande regalo”, ha detto in trasmissione Adinolfi svelando quindi di aver avuto la possibilità di vederla o, quantomeno, di ascoltarla.

In questa ottica, diversi telespettatori si sono lamentati sui social commentando che, forse, sarebbe il caso di smetterla di concedere troppe cose all’uomo in quanto non corretto per gli altri concorrenti.