In diretta a ‘La Volta Buona’, Samantha De Grenet ha spiegato quali ritocchini ha scelto di farsi fare subendo, però, diverse critiche.

La recente vendetta contro un’amica ha generato per Samantha De Grenet diversi commenti, non proprio positivi. Stesso discorso per alcune confessioni relativamente alla chirurgia estetica e determinati ritocchini alla quale la soubrette ha ammesso di aver fatto ricorso in passato. La donna ne ha parlato a ‘La Volta Buona’ spiegando le sue scelte in termini di “interventini” ma anche le reazioni di alcuni haters.

Samantha De Grenet favorevole ai ritocchini

Intervenuta nel corso dell’ultima puntata andata in onda de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Samantha De Grenet ha spiegato il suo rapporto con la chirurgia estetica soffermandosi sul fatto che, a piccole dosi, non sia certo un qualcosa di cattivo. “Sono sempre stata una che non ha mai negato di ricorrere all’aiuto di esperti o alla chirurgia plastica, laddove uno ne sente la necessità”.

Lei stessa, infatti, ha ammesso di aver ricorso a qualche piccolo intervento: “Io uso la testa. Dico: invecchiare sì, ma dolcemente. Senza stravolgersi. Se posso farmi delle punturine di ialuronico per allegerire un po’ le rughe nasolabiali in maniera naturale, se posso fare degli anti aging di idratazione profonda… Perché no?”.

L’intervento alle labbra e le critiche

In questo senso, la De Grenet ha spiegato nel salotto della Balivo quale sia stato l’ultimo ritocchino fatto ma anche quali siano state le conseguenze, specie sui social: “L’anno scorso, qualche mese fa per la verità, ho fatto queste punture di ialuronico sulle labbra. E io ne faccio pochissimo perché voglio solo tenerle idratate, solo che appena le fai sono più gonfie”, ha spiegato.

“Ho fatto un video perché non nascondo mai niente. Mi hanno iniziato a dire: labbra rifatte, che mi ero fatta il lifting, gli zigomi, che mi ero tirata…”. A quel punto la donna ha voluto replicare agli odiatori: “Ho risposto che se io ero un mezzo cessettino avrei potuto farmi aiutare. Loro, invece, non avrebbero potuto rimediare alla scarsa intelligenza”.