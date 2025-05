Momento di imbarazzo e sconcerto svelato da Damiano David che durante un’esibizione è rimasto interdetto da una fan.

Non solo le recenti dichiarazioni in tema “amore” con la relazione che lo ha “spezzato”. Intervenuto nel format social ‘Are you ok Show’, Damiano David ha affrontato diversi argomenti: dall’attuale storia con Dove Cameron, fino al gesto di una sua fan che durante un concerto lo ha lasciato veramente interdetto, al limite del disgusto.

Damiano David e la storia con Dove Cameron

Amatissimo per le sue doti da artista e personaggio di spicco anche come “sex simbol”, Damiano David ha avuto modo di raccontare alcune particolarità della sua vita da artista e non solo nel format social ‘Are you ok Show’. Il cantante ha prima di tutto confidato di essere estremamente felice della sua relazione con Dove Cameron.

Damiano David – www.donnaglamour.it

In chiave sentimentale, Damiano ha svelato: “Io e la mia fidanzata abbiamo una relazione che è la più felice e sana di tutte. Nessuno sta bene come noi”. Il feeling evidenziato dall’uomo era stato confermato anche di recente dalla donna che ha descritto David come “gentile, persona sana e adorabile”.

Il gesto di una fan al concerto

Sempre nello stesso format social, Damiano ha poi concesso alcuni retroscena legati alla sua ossessione, ovvero quella di “mettere troppi profumi” ma anche un episodio davvero curioso verificatosi durante un suo concerto.

“Ero sul palco – ha esordito il cantante – e una ragazza ha raccolto il sudore dal mio petto e se l’è bevuto“, ha svelato il frontman dei Maneskin. Per Damiano è stato qualcosa di disgustoso: “Mi sono spaventato”; ha ammesso l’uomo facendo capire di non aver gradito l’eccesso mostrato dalla sua seguace. Insomma, anche per un artista rock come lui certi gesti e certe azioni sono decisamente troppo audaci. A questo punto sarebbe stato curioso conoscere cosa abbia portato la donna a fare questa cosa e anche se la rifarebbe oggi…