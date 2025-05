Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, fuga d’amore al mare: le immagini

Momento d’oro in tema amore per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che stanno vivendo la loro relazione nata a Ballando con le Stelle.

Ha confessato il proprio desiderio di diventare di nuovo mamma e chissà che tutto questo non possa diventare realtà con Giovanni Pernice. Stiamo parlando di Bianca Guaccero che sta vivendo la sua relazione con il danzatore conosciuto a Ballando con le Stelle in modo veramente magico. La conferma è arrivata anche dalla recente vacanza alle Barbados…

Bianca Guaccero e l’amore per Giovanni Pernice

Da quando si sono conosciuti non si sono più lasciati. Anzi. Tra loro le cose vanno a meraviglia tanto da ipotizzare di costruire davvero una grande famiglia insieme. Stiamo parlando di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che dopo Ballando con le Stelle hanno continuato la loro relazione che sembra andare decisamente a gonfie vele.

Bianca Guaccero – www.donnaglamour.it

Che la coppia stia facendo sul serio lo si era già capito qualche tempo fa quando la Guaccero aveva raccontato a Gente: “Sinceramente avrei voluto più di un figlio nella vita. Quindi, se un domani il destino vorrà, ne sarei contentissima“. E ancora: “Ci stiamo avvicinando per costruire qualcosa di importante”, aveva detto facendo riferimento alla fine di alcuni impegni lavorativi di Giovanni tempo fa e la possibilità di viversi ancora più assiduamente.

La vacanza alle Barbados: le foto

Quel rapporto, a quanto pare, sta crescendo tanto da trascorrere proprio in queste ore una bellissima vacanza al mare delle Barbados. Il settimanale Chi, infatti, ha pizzicato Bianca e Giovanni teneramente insieme in una location mozzafiato. La showgirl è stata descritta come una “sirenetta con costume da Bond girl” mentre l’uomo come “sorridente con il suo fisico scolpito”. Tra loro l’intesa e l’affiatamento è evidente e la speranza è che le cose possano continuare così.