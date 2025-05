“Ecco le mie tre paure”: Tananai confessa tutto

I tatuaggi, Sanremo ma anche le sue paure: Tananai ha confessato diversi aspetti della sua vita privata e professionale parlando con Alessandro Cattelan.

Dopo le voci di una presunta crisi con la sua fidanzata, l’amatissimo cantante Tananai è tornato a far parlare di sé a seguito dell’intervista con Alessandro Cattelan durante la puntata di ‘Hot Ones Italia’. L’artista si è raccontato a tuttotondo tra vita professionale e privata ammettendo anche quali siano le sue tre paure principali.

Tananai: la musica e Sanremo

Tra i vari passaggi dell’intervista da Cattelan, Tananai ha affrontato quello professionale legato alle sue partecipazioni a Sanremo che sono state decisamente diverse e che lo hanno aiutato, in modo differente, a dare uno sviluppo importante alla propria carriera: “Sanremo? Sono stati molto diversi. Al primo arrivavo da Sanremo giovani e non ero conosciuto… Il Festival è un frullatore incredibile: si crea una dinamica di competizione che avverti meno tra i colleghi partecipanti ma fortemente nei vari team, nei discografici, negli uffici stampa”, ha detto.

Tananai – www.donnaglamour.it

In questa ottica, il cantante ha spiegato che quando era arrivato ultimo sia stato per lui un grande dispiacere soprattutto per non “essere riuscito a portare in alto il lavoro del mio team”. “Avrei preferito spaccare senza arrivare ultimo”, ha ammesso Tananai.

La confessione sulle paure

Tra gli altri argomenti trattati, anche la sua passione per i tatuaggi e per la sua squadra del cuore, l’Inter, oltre al tema della paure. In questo senso, Tananai ha svelato di averne essenzialmente tre: “Ho paura di perdere i capelli“, ha ammesso il giovane artista.

Ma non solo. “Ho la fobia che dal water possano uscire i serpenti e, quando prendo il traghetto di notte, ho paura di cadere in acqua e rimanere in mare aperto nel buio. Mi angoscia non capire dove finisce il mare e dove inizia il cielo e la notte”, ha detto a Cattelan durante la puntata di ‘Hot Ones Italia’