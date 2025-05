Nadia Rinaldi: “Sono una donna nuova. Quanti kg ho perso dopo il bypass”

Intervenuta a ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Nadia Rinaldi ha raccontato la sua evoluzione fisica e mentale dopo il bypass intestinale.

Ha raccontato in passato il modo particolare con cui è venuta a conoscenza dei tradimenti del marito. Adesso, ospite de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Nadia Rinaldi ha voluto rendere partecipi i telespettatori relativamente alla sua “nuova vita” dopo il bypass intestinale che l’ha portata a dimagrire in modo ingente e perdere tantissimi chili.

Nadia Rinaldi: la vita dopo il bypass

Negli studi de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo si è parlato di chirurgia legata anche a dei problemi di salute. Presente pure Nadia Rinaldi che anni fa aveva subito un intervento di chirurgia bariatrica che l’ha portata a perdere quasi 86 chili e quasi a sentirsi a tutti gli effetti una donna nuova rispetto al passato.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

“Sono una donna nuova? Volere è potere, l’ho sempre detto”, ha raccontato l’attrice nel salotto della Balivo nel pomeriggio di Rai 1. “Devo dire grazie ai miei genitori per quella che sono. C’è stato questo blocco della tiroide e nel 2001 ho fatto questo bypass intestinale”, ha aggiunto.

L’attuale dieta e le attenzioni

Nel corso della puntata de ‘La Volta Buona’, la Rinaldi ha poi spiegato comunque che al netto del grande dimagrimento è obbligata a seguire una alimentazione piuttosto rigida: “Devo fare comunque attenzione a ciò che mangio”, le sue parole.

In questo senso, la donna ha affermato di seguire una dieta sana e bilanciata in quanto il suo corpo riesce ad assorbire solo “il 20-30%” di tutto quello che mangia. La Rinaldi ha quindi sottolineato di assumere “poco grasso, pochi zuccheri, pochi carboidrati”. Ad ogni modo dal suo punto di vista, la chirurgia, quella estetica compresa, non andrebbe demonizzata visto che, nel suo caso, le ha regalato una seconda fase di vita.