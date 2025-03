Nadia Rinaldi, la confessione sui tradimenti del marito: “Come l’ho scoperto”

Ospite a ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Nadia Rinaldi ha raccontato in che modo ha scoperto i tradimenti del marito e come ha reagito.

In passato aveva raccontato di essere stata persino arrestata. Adesso, ospite de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, Nadia Rinaldi ha parlato di alcuni aspetti della sua vita privata e della relazione con il suo ex marito. La donna ha svelato in che modo sia finita la storia e, soprattutto, come abbia scoperto i tradimenti subiti.

Nadia Rinaldi, il rapporto con l’ex marito

Nel salotto di Rai 1 a ‘La Volta Buona’, programma condotto nella fascia pomeridiana da Caterina Balivo, è stata ospite Nadia Rinaldi. La donna, famoso volto del piccolo schermo, ha affrontato anche alcuni argomenti delicati come il rapporto con l’ex marito, padre di sua figlia, e i tradimenti subiti proprio da lui.

“È stata una bella storia, quella con mio marito, è nata una figlia meravigliosa”, ha premesso la Rinaldi sul rapporto con l’ex marito. “Stavamo insieme da 6 anni e quando la piccola aveva 2 anni”, la donna ha scoperto di essere stata tradita. “Gli uomini vogliono rimanere degli eterni bambini e vogliono le coccole. E quando tu dai le attenzioni ai bambini, diventano gelosi anche dei figli”.

La scoperta dei tradimenti

In questo senso, a domanda precisa della conduttrice, la Rinaldi ha spiegato come abbia scoperto tutto: “Lo sapevano tutti ma nessuno me l’ha detto. L’ho scoperto perché arrivavano le lettere, telefonate, mazzi di fiori… arrivava di tutto. L’ho scoperto e ha deciso di andare via e io l’ho presa in modo anche animato. Non riuscivo a credere che mi avesse tradito. Mi hanno preso tutti per scema. Le amanti di mio marito mi hanno chiamato tutte dopo, ma non le conoscevo”, ha raccontato ancora la donna a ‘La Volta Buona‘.