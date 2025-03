“Andrea Damante e Elisa Visari presto genitori”: la segnalazione

Possibili novità in vista per Andrea Damante e Elisa Visari: una segnalazione arrivata via social vorrebbe i due presto genitori.

Alcuni mesi fa erano aumentate a dismisura le voci relative ad una presunta nuova fiamma di Andrea Damante. Ora, invece, la musica sembra essere cambiata con l’ex volto di Uomini e Donne che starebbe addirittura per diventare papà, con Elisa Visari, sua fidanzata, che sarebbe in dolce attesa di un bebè, il loro primo.

Andrea Damante e Elisa Visari: le voci sulla coppia

L’amore tra Andrea Damante ed Elisa Visari potrebbe ricevere un grande boost nelle prossime settimane. Pare, infatti, che la coppia possa essere in dolce attesa. La relazione tra i due è sempre stata piuttosto chiacchierata, frutto anche delle storie passate soprattutto per l’ex volto di Uomini e Donne, ex di Giulia De Lellis.

Andrea Damante – www.donnaglamour.it

Damante e la Visari stanno insieme circa dal 2020 ma il loro rapporto, come detto, è sempre stato piuttosto controverso con alti e bassi e tante voci di vario tipo. Ora, la possibilità di mettere tutto a tacere con l’indiscrezione che riguarda, appunto, il loro futuro con tanto di possibile bebè in arrivo che andrebbe a rafforzare la coppia.

La segnalazione sulla presunta gravidanza

Dal profilo ufficiale su Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano, ecco la segnalazione sulla presunta gravidanza della Visari. Nella storia dell’esperta si leggono le parole di un utente: “Da fonti attendibili (care amiche sue) la Visari è incinta di Damante, partorirà a settembre. In settimana l’annuncio”. Sono state queste le parole arrivate alla Marzano con tanto di richiesta di rimanere anonima. L’esperta, va detto, ha preferito, per ora non commentare. Staremo a vedere se, invece, i diretti interessati vorranno uscire allo scoperto confermando o smentendo la segnalazione che, tra l’altro, non è certo la prima sul loro conto e una possibile dolce attesa.