Uomini e Donne, Ida Platano pronta al ritorno: l’indizio

L’ex dama di Uomini e Donne Ida Platano potrebbe rientrare nella trasmissione di Maria De Filippi. Sui social un possibile indizio.

Alcuni mesi fa sembrava aver trovato l’amore. Eppure, adesso, alcune voci sul suo conto la vorrebbero di ritorno a Uomini e Donne, nel trono over. Stiamo parlando di Ida Platano che dopo aver salutato lo studio di Canale 5 dopo l’esperienza da tronista, potrebbe decidere di rimettersi in gioco (ancora una volta) e tornare sul piccolo schermo.

Ida Platano, l’addio a Uomini e Donne

Nel corso dell’esperienza a Uomini e Donne, Ida Platano è stata sicuramente uno dei personaggi maggiormente discussi. La donna ha avuto modo di far parte del parterre delle dame del trono over ma anche di diventare a tutti gli effetti tronista. In entrambe le circostanze, però, per lei le cose non sono andate bene.

L’ultima esperienza da tronista che ha visto Ida protagonista, infatti, si è chiusa con le lacrime e grande amarezza viste le varie questioni che hanno coinvolto i suoi corteggiatori, su tutti Mario Cusitore a cui lei si stava legando. Finita questa avventura, la Platano aveva quindi optato per lasciare una volta per tutte la trasmissione.

Il possibile ritorno: l’indizio

Il suo, però, potrebbe essere stato solo un arrivederci e non un addio. Nelle ultime ore, infatti, la donna ha condiviso una storia su Instagram dove si leggeva un chiaro messaggio di un utente che le chiedeva delucidazioni su un possibile ritorno a UeD. “Ti rivedremo a Uomini e Donne? Ti prego dimmi di siiii”. Questo potrebbe essere un indizio delle intenzioni della dama che, va precisato, non ha mostrato la sua risposta all’utente e non ha dato alcun tipo di segnale né in un senso né in un altro. Insomma, per saperne di più occorrerà aspettare ancora un po’.