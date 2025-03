Belve 2025, svelati i primi due ospiti di Francesca Fagnani

Novità in arrivo per la prossima edizione di Belve 2025 con Francesca Fagnani. Sarebbero stati svelati i primi due ospiti.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sullo spin off di Belve con Francesca Fagnani, una nuova edizione del programma sta per iniziare e sugli ospiti ci sarebbero anche le prime indiscrezioni. In queste ore, infatti, sarebbero arrivati i primi due nomi degli intervistati dalla conduttrice e giornalista per la trasmissione di Rai 2.

Francesca Fagnani pronta all’edizione Crime di Belve

C’è grande attesa per la nuova stagione di Belve che vedrà, prima dell’inizio vero e proprio del programma di Rai 2 con Francesca Fagnani, un’edizione speciale Crime. A rendere nota la novità era stata la stessa presentatrice nelle scorse ore. “Verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca. Verrà ascoltato su quello sgabello il punto di vista o del colpevole o di chi in un modo o nell’altro sulla scena del delitto c’era”, le parole della Fagnani.

Francesca Fagnani – www.donnaglamour.it

Il format Crime dovrebbe mantenere lo stile diretto e incisivo che ha reso Belve uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, ma con una nuova prospettiva: dare spazio e voce a chi è stato coinvolto in fatti di cronaca, esplorando il loro punto di vista.

I primi due ospiti di Belve 2025

Oltre allo spin off di Belve, grande curiosità anche sulla nuova stagione della trasmissione di successo di Rai 2. In particolare su chi saranno i primi ospiti della giornalista. Sebbene sia ancora presto per fare tutti i nomi, stando alle indiscrezioni riportate da Tuttaunaltratv ci sarebbero i primi due personaggi scelti. Si tratta di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e di Nino Frassica, noto attore e comico, volto amatissimo della tv. “Stanno iniziando in questi giorni le prime registrazioni delle interviste, vi sveliamo in anteprima i primi due nomi intervistati: Elly Schlein e Nino Frassica”, si legge nel dettaglio su Tuttaunaltratv .