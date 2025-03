Amici, addio alla scuola prima del Serale: l’annuncio improvviso

Brutte notizie nella scuola di Amici a poche ore dall’inizio del Serale: un allievo si è infortunato ed è stato obbligato a dire addio.

I primi di guanti di sfida per il Serale di Amici stanno arrivando ma purtroppo qualcuno non potrà mettersi in gioco e mostrare le sue capacità. Infatti, nel corso dell’ultimo daytime del programma, ecco essere arrivata una terribile notizia: il ballerino Dandy è stato costretto, a causa di un infortunio, a dire addio ad un passo dalla fase conclusiva della trasmissione.

Amici, Dandy infortunato

Sono ore di grande amarezza per i fan della trasmissione Amici e, soprattutto, per i tifosi del ballerino Dandy. Infatti, il ragazzo si è infortunato e il problema subito non gli permetterà di prendere parte al Serale. A renderlo noto è stata la stessa trasmissione che nel daytime odierno ha mostrato quanto accaduto.

Durante il classico appuntamento pomeridiano del talent show, dopo che sono state mostrate le immagini della squadra del professoressa Lettieri nello studio dove si terrà il Serale, è arrivata una brutta notizia per Dandy. Il ragazzo, infatti, si è infortunato e gli è stato comunicato che l’entità del problema non gli consentirà di danzare per qualche tempo.

L’addio alla scuola prima del Serale

Una vera e propria sfortuna per il ballerino che ha lasciato in lacrime la scuola e ha salutato tutti i compagni con grande tristezza: “Volevo ringraziare tutti quanti. A tutte le persone che lavorano qua: tutto lo staff, tutte le persone, gli autori, la produzione, fonici e costumisti […]”, ha esordito Dandy. “Ringrazio tutti i compagni, non voglio lasciare nessuno. Grazie veramente“, ha aggiunto piangendo. Poi il saluto anche alla struttura: “Ciao scuola, grazie di tutto, è stato bello”.

L’addio ad un passo dal Serale ha sorpreso tutti i fan del programma che sono rimasti sconcertarti dalla sfortuna del ballerino considerato da tutti tra i migliori della scuola. “Non è possibile, era bravissimo”, ha scritto qualcuno. “Ma come mai tutti si fanno male in modo grave? Qualcosa non va nella scuola”, ha detto un altro in modo polemico.