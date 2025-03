Ecco quanto guadagna Alessandro Orsini come opinionista in TV

Alessandro Orsini è uno degli opinionisti più discussi della televisione italiana: ecco quanto guadagna per le sue ospitate.

Uno degli opinionisti più discussi della televisione italiana è senza dubbio il professor Alessandro Orsini. Le sue opinioni sulla guerra in Ucraina dividono spesso l’opinione pubblica e spesso è stato vittima di attacchi da parte degli haters (ma anche dalla stampa). Da quando è iniziato il conflitto con l’invasione della Russia, è stato ospite fisso di Bianca Berlinguer prima a Cartabianca e poi a È sempre Cartabianca, ma lo si è potuto vedere spesso anche in trasmissioni su La7. Ma quanto guadagna Alessandro Orsini?

Alessandro Orsini: quanto guadagna

Il lavoro principale di Alessandro Orsini non è quello di opinionista televisivo ma è un professore Sociologia del terrorismo alla Luiss oltre che editorialista, saggista autore di diversi libri, editorialista de Il Fatto Quotidiano ed esperto di politica internazionale.

Ma per il suo lavoro in TV, secondo quanto riportato da Il Foglio, all’epoca della sua presenza da opinionista fisso a Cartabianca percepiva un compenso di 2.000 euro a puntata. Il contratto con la Rai era stato sospeso dopo alcune polemiche che erano nate: “La direzione di Rai 3, d’intesa con l’amministratore delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma “Cartabianca” che prevedeva un compenso per la presenza del professor Alessandro Orsini nella trasmissione”.

Alessandro Orsini era poi tornato ospite nello studio di Bianca Berlinguer a titolo completamente gratuito. Non è noto invece se percepisca un cachet per le ospitate sui canali Mediaset (È sempre Cartabianca) o per quelle nei vari programmi su La7 o se la sua presenza in studio sia sempre a titolo gratuito. Non è neppure noto quindi a quanto ammonti il suo cachet sui canali Mediaset o sulla Rai.