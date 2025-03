Attore di successo, Luca Argentero non ha problemi ha parlato della sua carriera e dei benefici arrivati grazie al suo aspetto fisico.

Ha raccontato anche di recente alcuni aspetti della sua carriera professionale e di come andò il suo primissimo provino da attore. Adesso, a Vanity Fair, Luca Argentero ha affrontato anche il tema della sua bellezza che, per certi versi, è stata un lascia passare per diverse opportunità professionali come lui stesso ha ammesso.

Luca Argentero: la bellezza e la carriera

Intervistato da Vanity Fair, Luca Argentero ha risposto a diverse domande ma tra i passaggi di maggiore rilievo, sicuramente c’è stato quello legato al suo aspetto fisico. “Si parla spesso di bellezza delle donne che talvolta viene oggettificata, ma poco di quella degli uomini, ne parliamo?”, ha domandato la giornalista. La risposta di Argentero è stata chiara, llimpida ed estremamente sincera.

Luca Argentero – www.donnaglamour.it

“Ci ho costruito una carriera sull’oggettificazione della bellezza!”, ha detto l’attore. “E l’ho vissuta sempre alla stragrande, nel senso che metà delle cose che ho fatto, soprattutto all’inizio, non le avrei fatte se non fossi stato di gradevole aspetto”.

E sottolineando le eventuali differenze nell’ammettere questa cosa tra uomo e donna, l’attore ha aggiunto: “Il non essere considerati solo belli dipende dall’impegno che metti in quello che fai, se dopo 20 anni dal primo film continuo a lavorare vuol dire che non c’è solo una fotogenia, e inizio a dirmelo pure io e a essere più consapevole anche delle mie qualità professionali oltre che estetiche, perché ci sono delle cose che cambiano con l’età. Per noi attori il passaggio del tempo si percepisce perché c’è anche un cambiamento di ruoli che interpreti. Prima fai il figlio poi fai il padre, prima lo studente poi il professore […]”.

Il tenersi in forma

Sicuramente legato ancora alla bellezza è la voglia di tenersi sempre in forma. Lui e sua moglie, Cristina Marino, anche sui social mostrano spesso momenti di allenamento insieme. “Quanto ci alleniamo? Non così tanto come potrebbe far pensare la forma fisica di mia moglie Cristina o il fatto che a 46 anni anche io mi sento piuttosto in forma”. E ancora: “Proprio perché è uno stile di vita e non abbandonandolo mai, non capita di ammazzarsi perché è marzo e vedi la prova costume alle porte. Cristina si allena tre volte a settimana per mezz’ora, per me dipende dagli impegni che ho sul set, a volte passano due settimane senza che faccia attività fisica”, ha detto Argentero.