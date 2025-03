Bruce Willis compie gli anni: le foto in famiglia dopo l’annuncio della malattia

Tanti auguri a Bruce Willis che ha festeggiato il suo 70esimo compleanno. Gli scatti in famiglia di Demi Moor e Emma Heming.

Sono passati ormai alcuni anni dall’annuncio della malattia che ha colpito Bruce Willis e che lo ha obbligato a dire addio alle scene cinematografiche. Eppure, in famiglia, il sorriso non si è mai perso. La conferma è arrivata in queste ore, in occasione del compleanno del celebre attore che ha festeggiato i suoi 70 anni. Demi Moore, sua ex moglie, e l’attuale consorte Emma Heming, infatti, hanno voluto omaggiare l’uomo con alcuni scatti speciali.

Bruce Willis gli auguri di Demi Moore

In occasione del 70esimo compleanno di Bruce Willis, Demi Moore ha voluto omaggiare l’attore pubblicando alcuni scatti in famiglia e augurandogli un bellissimo giorno di festa, con gioia e sorrisi. La donna ha scelto di mostrare al suo pubblico sui social delle foto inedite che fanno anche comprendere come l’attore sia trascorrendo questi anni dopo l’annuncio della malattia.

Emma Heming Bruce Willis – www.donnaglamour.it

La Moore ha condiviso un post su Instagram con scritto: “Buon compleanno Bruce, ti amiamo”, il tutto a corredo di una serie di fotografie che ritraggono l’ex attore circondato dall’affetto di figli e nipoti. La famiglia, infatti, risulta essere importantissima per il benessere dell’attore che, secondo alcuni, in certi momenti, stenterebbe anche a riconoscere i suoi stessi parenti.

Il messaggio della moglie Emma Heming

Naturalmente, anche la moglie di Willis non ha fatto mancare un pensiero per l’attore. La donna ha pubblicato uno scatto dell’attore su quello che sembra essere un quad (probabilmente una foto del passato) e ha scritto: “È il compleanno di Bruce, e se c’è una cosa che so, è che non c’è fan più grande di un fan di Bruce. Quindi indondatelo di tutto l’amore oggi. Lo sentirà, giuro che lo farà”.