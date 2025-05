Ci sarebbe stata maretta in casa di Al Bano Carrisi con il cantante che avrebbe litigato con sua figlia Jasmine. Ecco il presunto retroscena.

Dopo essere stato protagonista di dolci dediche per il suo compleanno, Al Bano è tornato agli onori delle cronache del gossip per un retroscena che vedrebbe coinvolta anche sua figlia, Jasmine Carrisi. Il tutto sarebbe dovuto alla recente partecipazione della ragazza allo show di Canale 5, ‘The Couple’. Ecco cosa sarebbe successo tra i due.

Il compleanno di Al Bano

Nelle score ore, Al Bano ha festeggiato il suo 82esimo compleanno. L’amato cantante di Cellino San Marco ha avuto modo di condividere la giornata speciale con i suoi affetti più cari. Sicuramente con Loredana Lecciso che non gli ha fatto mancare un brindisi e un pensiero molto dolce per l’occasione. Successivamente, l’artista è stato oggetto della attenzioni anche delle figlie.

Jasmine Carrisi – www.donnaglamour.it

In particolare era stata Romina Carrisi ad omaggiare il padre mostrandolo in un momento molto intimo con il nipotino Axel. In quella circostanza, l’artista era stato fatto vedere nelle vesti inedite di nonno dando un messaggio di grande empatia e di grande valore in relazione alla famiglia.

Il retroscena sulle presunte tensioni con Jasmine Carrisi

Eppure, al netto delle sensazioni positive di queste ore, in casa dei Carrisi ci sarebbe stata parecchia tensione ultimamente. O almeno questo è ciò che Alberto Dandolo per Oggi ha fatto sapere. Pare, infatti, che tra il cantante di Cellino San Marco e sua figlia, Jasmine, ci siano stati momenti di diatriba per la sua partecipazione al programma ‘The Couple’, poi terminato in anticipo.

Oggi ha parlato di “accesi confronti” tra i due con il cantante che avrebbe inizialmente sconsigliato alla figlia di prendere parte al programma e dopo “abbia tirato un sospiro di sollievo alla notizia della chiusura anticipata dello show per bassi ascolti”.