Al Bano compie gli anni: la dedica di Loredana Lecciso (e non solo)

Tanti auguri al mitico Al Bano che in queste ore ha festeggiato il compleanno, il numero 82. Le dediche uniche di Loredana Lecciso e Romina Carrisi.

Dopo il retroscena svelato da Amanda Lecciso su Al Bano e Loredana Lecciso, ecco in queste ore la famiglia essere di nuovo protagonista in occasione del compleanno numero 82 del noto artista di Cellino San Marco. Il cantante, infatti, ha festeggiato oggi insieme agli affetti più cari e sui social non sono mancate le dediche speciali e i commenti dei fan.

Al Bano, gli auguri di Loredana Lecciso

Nel giorno del suo 82esimo compleanno, Al Bano è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi tantissimi fan. A destare particolare attenzione, le speciali dediche social ricevute tra cui quella della sua dolce metà, Loredana Lecciso. La donna, infatti, ha pubblicato un simpatico e tenero video dedicato all’artista che ha preso in prima persona parte alla clip.

La Lecciso, in un post su Instagram, ha mostrato un breve filmato nel quale “brinda” con il compagno, gioca e scherza. Il tutto è stato poi accompagnato da una piccola dedica scritta nella didascalia del contenuto condiviso: “Auguri Al“, il tutto seguito da alcune emoticon di cuori rossi e l’hashtag #love.

La dolce dedica di Romina Carrisi

Oltre agli auguri della Lecciso, sui social è stato possibile vedere anche quelli di una delle figlia di Al Bano, ovvero Romina. La donna ha optato per un momento in famiglia dove si vede suo figlio in compagnia del nonno. Qui l’artista sta dando da mangiare al piccolo nipotino: “Il mio cuore si illumina d’amore”, ha scritto Romina nella storia Instagram. “Quando ti vedo semplicemente vivere e condividere straordinaria normalità con Axel”, sono state le sue parole in occasione del compleanno del padre con tanto di filmatino che riguarda, appunto, il bellissimo momento vissuto dai due “uomini e della sua vita”.