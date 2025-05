Dopo il trionfo ad Amici, il ballerino Daniele Doria ha raccontato le proprie emozioni e anche come userà il montepremi vinto nel talent.

Il talent di Canale 5 Amici si è concluso con qualche polemica successiva all’ultima puntata ma niente può togliere i meriti per il successo del ballerino Daniele Doria che ha trionfato per carisma, versatilità e ovviamente grande bravura. Il giovane danzatore ha rilasciato una interessante intervista a Fanpage nella quale ha anche spiegato come intende usare i soldi vinti con il primo posto ottenuto.

Amici, le emozioni di Daniele Doria per la vittoria

Intervistato da Fanpage dopo la vittoria ad Amici, Daniele Doria ha raccontato a cuore aperto le proprie emozioni togliendosi fin da subito anche un piccolo sassolino. “Non me lo aspettavo, faccio ancora fatica a realizzarlo”, le sue parole. “Mi sono sentito sottovalutato, chi credeva in me all’inizio poi non me lo ha più dimostrato”.

Il danzatore ha confermato di non aver per nulla previsto il suo successo: “La prima cosa che ho fatto è stata esultare e quello a cui ho pensato è che non mi sembrava vero. É stato veramente magico ed emozionante, ho provato un’ondata di tante emozioni ed ero sotto shock perché non me lo aspettavo“.

Il montepremi e come verrà usato

Tra i vari passaggi dell’interessante intervista a Fanpage della quale vi riportiamo solo alcuni stralci, Daniele ha poi spiegato come abbia intenzione di utilizzare i soldi vinti ad Amici, ovvero ben 150mila euro: “Ancora non sto ci sto pensando perché faccio fatica a realizzare di averli vinti. Se ci dovessi pensare, direi che li sfrutterei per crearmi una strada per la mia formazione e i miei studi”.

Sempre facendo riferimento al montepremi vinto e all’importanza anche per la famiglia: “Quando ho visto mia madre ho detto che ci avrebbero potuto cambiare vita? Sì, è vero, perché siamo sempre stati una famiglia abbastanza umile. I miei genitori fanno un lavoro onesto e normale, con uno stipendio non altissimo. Questa somma potrebbe cambiare il nostro modo di stare insieme, anche solo il viaggiare tutti e cinque, visto che è da tanto che non facciamo una vacanza perché magari costa troppo”, ha spiegato il giovane danzatore.