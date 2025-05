Indiscrezioni sul futuro in tv di Barbara D’Urso. Carmelita potrebbe tornare in Rai con un programma e c’è chi starebbe facendo il “tifo”.

Dopo la speciale dedica ricevuta da Mediaset in occasione del suo compleanno, ecco che tornano prepotenti le voci su Barbara D’Urso e il suo possibile rientro nel piccolo schermo con particolare riferimento al mondo della Rai. In queste ore, infatti, nuove indiscrezioni vorrebbero addirittura un noto volto della politica “spingere” per vedere Carmelita nella tv di Stato.

Barbara D’Urso: le voci sul ritorno in Rai

Negli ultimi mesi i rumors legati al futuro lavorativo di Barbara D’Urso sono stati veramente tantissimi. In particolare, alcune indiscrezioni avevano ipotizzato impieghi per Discovery, altri, invece, relativamente ad un ritorno in Rai. Proprio in questo senso, stando a quanto sottolineato da Il Foglio, citato da altri media, pare che Carmelita possa tornare protagonista con un programma pomeridiano.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Nello specifico, la D’Urso potrebbe tornare sul piccolo schermo e nelle case degli italiani dal lunedì al venerdì con una trasmissione nella fascia dopo pranzo che dovrebbe seguire un po’ la linea editoriale dei suoi programmi già visti in Mediaset tra cronaca, notizie “rosa” e molto altro.

Un politico “spinge” per Carmelita

Proprio in relazione al potenziale ritorno in Rai della D’Urso ci sarebbe un famoso politico che starebbe facendo il “tifo”. Pare che Matteo Salvini starebbe agendo per spingere all’esito positivo di questo matrimonio.

“Il primo leghista a capire che si può perdere il nord ma conquistare l’Italia con una diretta Instagram. Ma da qui a diventare talent scout della Rai, ce ne passava. Non avremmo mai immaginato. E invece eccolo: sponsorizza, convince, preme. E alla fine, a quanto pare ottiene. Perché, come si dice in certi ambienti: ‘Matteo ci sa fare'”, si legge su Il Foglio secondo cui appunto “il segretario della Lega punta a riportare in tv Barbara D’Urso“. Sarà davvero così? Staremo a vedere.