Curioso retroscena raccontato da Paolo Bonolis in merito ad una puntata mai registrata di Ciao Darwin in accordo con Berlusconi.

Presto dovrebbe trovarsi a lavorare con Maria De Filippi ma intanto Paolo Bonolis fa parlare per un retroscena veramente curioso relativo alla trasmissione Ciao Darwin che per anni ha tenuto compagnia agli italiani. Il famoso conduttore ha rivelato nel corso della sua chiacchierata con Giacomo Poretti nel podcast ‘PoreCast’, come Silvio Berlusconi, di fatto, gli abbia detto “no”.

Paolo Bonolis e i ricordi su Ciao Darwin

Per intere stagioni la trasmissione di Canale 5 Ciao Darwin ha tenuto compagnia e fatto ridere milioni di italiani. Merito di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ma anche di un format che ha sempre regalato sfide molto suggestive e particolari tra diverse categoria di concorrenti. In questo senso, il programma non dovrebbe più andare in onda. “Ho tanti bei ricordi”, ha detto Bonolis al ‘PoreCast’.

“Abbiamo fatto cose che adesso sarebbero impensabili, come bianchi contro neri o omo contro etero”, ha aggiunto ricordando alcune delle sfide più memorabili del programma. E ancora facendo riferimento alla sfida tra attrici di arte drammatica e quelle del cinema per adulti: “Fu qualcosa di indescrivibile. Non puoi capire cosa c’era nello studio. Queste non erano attrici per adulti ma demoni, demoni perversi disposti a qualunque cosa”.

La puntata mai registrata: il “no” di Berlusconi

Sempre parlando delle sfide vissute a Ciao Darwin, Bonolis ha poi fatto una rivelazione in merito alla puntata che non è mai stata registrata ma che era venuta in mente da portare in scena quella tra Papa boys e Papi Girls: “C’è una puntata che non sono mai riuscito a fare, erano gli anni in cui Silvio Berlusconi era presidente del consiglio. Mi ha chiamato e mi ha detto ‘Forse è il caso di evitare‘ e io ho risposto ‘La capisco presidente lasciamo stare'”.