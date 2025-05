“Al Bano e Loredana? Ecco come si conosciuti”: l’aneddoto di Amanda Lecciso

Ospite de ‘La Volta Buona’, Amanda Lecciso ha parlato della sua vita ma anche di Al Bano e Loredana Lecciso. Le parole.

Sempre molto chiacchierati come coppia, Al Bano e Loredana Lecciso sono stati protagonisti di alcuni dei passaggi dell’intervista rilasciata a ‘La Volta Buona’ da parte di Amanda Lecciso. La donna, fresca di partecipazione al GF, si è soffermata svelando un particolare aneddoto sulla coppia la cui conoscenza sarebbe nata… in una scuola.

La storia con Iago Garcia: parla Amanda Lecciso

Intervenuta nel salotto de ‘La Volta Buona’, Amanda Lecciso, sorella di Loredana, ha raccontato diversi aspetti della sua vita, compresa la recente partecipazione al Grande Fratello. Nello specifico, la donna ha sottolineato come abbia trovato una persona speciale durante il reality, ovvero Iago Garcia con il quale si può dire abbia ritrovato l’amore.

Loredana Lecciso – www.donnaglamour.it

“Il nostro rapporto è nato con un’amicizia e una bella intesa”, ha esordito la donna parlando di come si sia sviluppato il feeling con Garcia. “Poi, fuori, la nostra conoscenza si è approfondita e ora ci stiamo frequentando. Iago è un uomo meraviglioso, non solo per la bellezza”, ha proseguito nella trasmissione della Balivo.

Il retroscena su Al Bano e Loredana Lecciso

Curioso poi quanto svelato anche su Al Bano e Loredana Lecciso e come i due si siano veramente conosciuti: “Io ero in classe con sua figlia più piccola, Romina Jr. – che ho sentito anche ieri perché siamo amiche – e, quindi, è come se il legame tra la mia famiglia e la sua fosse scritta nel destino”, ha raccontato Amanda.

“Lui e Loredana si sono conosciuti fuori dalla scuola elementare di Lecce perché lui era lì per Romina e Loredana per me. Al Bano è una persona che io ho sempre ammirato molto e la mia stima per lui continua a crescere sempre di più”.