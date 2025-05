Jessica Morlacchi si sbilancia: per chi fa il tifo a L’Isola dei Famosi

Dopo aver vinto il Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha parlato dell’inizio de L’Isola dei Famosi 2025 e per chi fa il tifo.

Ha vinto il Grande Fratello e ha chiari gli obiettivi per il futuro con progetti e sogni ben definiti. Stiamo parlando di Jessica Morlacchi che ha avuto modo di soffermarsi sull’inizio de L’Isola dei Famosi 2025 svelando quali siano le sue preferenze e, di fatto, per chi fa il tifo. A SuperGuida Tv e anche a ‘Pomeriggio 5’, la donna ha spiegato anche se parteciperebbe o meno al reality in Honduras.

Jessica Morlacchi e le preferenze su L’Isola dei Famosi

Dopo aver trionfato, per alcuni anche in modo inatteso, al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha deciso di andare avanti a rincorrere il suo sogno di tornare a fare musica. In questo senso, per ora, niente nuovi reality almeno come concorrente. Infatti, la donna non ha disdegnato parlare dell’inizio de L’Isola dei Famosi 2025 e a SuperGuida Tv ha spiegato chi siano i suoi preferiti tra i naufraghi.

Jessica Morlacchi – www.donnaglamour.it

“Mi piace molto Antonella Mosetti, conosco anche il fratello. Sono persone deliziose e continuerò a fare il tifo per lei“, ha detto la Morlacchi sostendendo la soubrette. Ma tra i preferiti della donna c’è anche un altro personaggio: “E poi c’è anche Paolo Vallesi con cui ho partecipato a ‘Ora O Mai Più’. Faccio il tifo anche per lui, se lo merita. Che vinca il migliore”.

“Non farei L’Isola”

La Morlacchi è anche intervenuta a ‘Pomeriggio 5’ dove ha spiegato: “Se parteciperei a L’Isola? Io, essendo tanto legata alla natura, mi farebbe impazzire fare un’esperienza del genere, ma io non mangio pesce e non riuscirei mai a uccidere un animale con le mie mani. Per cui farei la fame. C’è il riso lo so, ma no, non la farei“.

E sulla possibilità di prendere parte ad un nuovo reality: “I reality sono molto belli però il Grande Fratello è il reality del mio cuore, è qualcosa che ho sempre voluto fare. Mi hanno proposto anche altri reality in passato ma non ho accettato. Per il momento, ho coronato il mio sogno e va bene così. Ad altri reality non ci penso”.