Protagonista in tv tra Temptation Island e Uomini e Donne, Martina De Ioannon è stata pizzicata da un volto storico del pubblico del dating show.

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Martina De Ioannon non è certo sparita dal mondo dei social. Sempre molto seguita anche grazie alla precedente partecipazione a Temptation Island, la ragazza vanta un ampio pubblico. Proprio sul web, però, ecco che si è scatenata una “rissa” con una ex amatissima signora del pubblico del dating show, Rosy.

Martina De Ioannon: da Temptation a Uomini e Donne

La sua partecipazione a Temptation Island era stata tra le più discusse. Eppure Martina De Ioannon è stata poi scelta per Uomini e Donne dove ha dato vita ad un bellissimo trono, anche in questo caso particolarmente chiacchierato. Ad ogni modo la sua scelta è stata molto romantica anche se ha deluso qualche telespettatore.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

La giovane era chiamata a decidere tra Ciro e Gianmarco e alla fine ha optato per uscire dal programma con il primo generando anche, a catena, la proposta di Maria De Filippi di chiedere a Gianmarco di diventare nuovo tronista.

Lo scontro con Rosy

Ad ogni modo Martina e Ciro stanno vivendo la loro relazione fuori dagli studi di Canale 5 ma nelle ultime ore un loro scatto ha generato delle polemiche. Infatti, un volto storico del pubblico del programma, Rosy, ha commentato in modo un po’ negativo: “Basta sempre a pubblicizzare, ma goditi la vacanza!”, le parole della signora che anche in passato era sempre stata molto diretta con tutti i protagonisti del dating show.

Da qui si è scatenata una serie di botta e risposta che ha portato la De Ioannon ha replicare con forza: “Rosy, non fai più parte del pubblico per commentare. Il tuo parere non interessa a nessuno, il sogno si è spento. Basta”. Polemica chiusa? Staremo a vedere.