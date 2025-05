La nota showgirl Elisabetta Gregoraci è stata aspramente criticata sui social. In sua difesa è intervenuto l’ex, Giulio Fratini. Cosa è successo.

Dopo aver raccontato i retroscena in famiglia con tanto di passaggio sulla paghetta di Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci è tornata protagonista con una situazione spiacevole vissuta sui social. La donna, infatti, ha lasciato un commento ad un post dell’ex, Giulio Fratini, venendo travolta da tantissimi messaggi da parte degli haters.

Elisabetta Gregoraci e il commento al post di Fratini

Le vicende della vita privata di Elisabetta Gregoraci sono sempre state sotto la lente di ingrandimento. Ancora di più da quando la donna ha terminato la sua relazione con Giulio Fratini tornando, secondo alcuni, molto “vicina” a Flavio Briatore con cui, ad ogni modo, è sempre stata in ottimi rapporti anche per via del loro figlio insieme.

Elisabetta Gregoraci – www.donnaglamour.it

Ad ogni modo, in queste ore la Gregoraci, via social, ha mostrato ancora dell’affetto per l’ex Fratini andando a commentare un suo post nel quale si faceva riferimento al padre dell’uomo, il signor Sandro. La bella Elisabetta non ha detto o fatto nulla di particolare se non lasciare un messaggino con scritto: “Sandro”, accompagnato da un cuore.

Le critiche e il commento di Fratini

L’aver commentato il post social dell’ex ha portato alla Gregoraci tantissimi messaggi d’odio con insulti e parole pesanti. Una fatto che ha generato la reazione dello stesso Giulio Fratini che ha deciso di prendere le parti della donna: “Non mi è solito rispondere su IG pubblicamente. Credo che una delle più sincere forme di rispetto è ‘ascoltare’ (leggere in questo caso) ciò che un’altra persona ha da dire… leggendo vi rispetto”, ha scritto l’uomo.

“Con lo stesso rispetto vi chiedo di rispettare il mio passato e presente. Esprimetevi, dite il vostro pensiero… ma senza offendere né Antonella né Elisabetta. Dietro ad ogni schermo c’è spesso una persona che può soffrirne, me compreso. Sono sicuro che con queste mie poche righe non riceverò il risultato sperato… mi basterà aver convinto pochi di voi. Con rispetto, Giulio”.