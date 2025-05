Chiesti 4 anni e 10 mesi per l’ex bodyguard di Fedez, coinvolto nell’inchiesta sulle curve di San Siro. Scopri gli ultimi aggiornamenti.

Nuovi sviluppi giudiziari coinvolgono indirettamente il noto rapper Fedez. Christian Rosiello, ex bodyguard dell’artista, è finito al centro di un procedimento penale legato alla maxi inchiesta della Procura di Milano sulle curve dello stadio San Siro.

Il pubblico ministero Paolo Storari ha richiesto per lui una condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione, la stessa pena chiesta per Riccardo Bonissi, altro imputato nel caso. Ma scopriamo gli ultimi aggiornamenti sul caso giudiziario.

Inchiesta curve San Siro: l’indagine scuote Milano

L’indagine, che ha acceso i riflettori sul mondo delle tifoserie organizzate e sui rapporti tra alcuni ambienti dello spettacolo e frange del tifo violento, coinvolge anche Francesco Lucci, fratello dell’ex capo ultrà del Milan, Luca Lucci, per il quale il pm ha chiesto 6 anni e 10 mesi di carcere.

Tutti e tre gli imputati sono difesi dall’avvocato Jacopo Cappetta e sono giudicati con il rito abbreviato.

Il processo in corso fa parte di una più ampia operazione che ha messo sotto la lente d’ingrandimento gli intrecci tra criminalità organizzata e ambienti delle tifoserie milanesi. Secondo quanto emerso, Rosiello avrebbe avuto un ruolo attivo nei presunti episodi oggetto d’indagine, anche se la sua posizione è ancora tutta da chiarire.

Fedez, dal canto suo, non è coinvolto nell’indagine e non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda. Tuttavia, la notizia ha destato clamore, considerando il passato professionale di Rosiello al fianco del rapper, spesso al centro dell’attenzione mediatica.

Le conseguenze per Fedez

Il caso ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sulle frequentazioni e sui retroscena legati al mondo dello spettacolo. Sebbene Fedez non abbia alcuna responsabilità diretta, la vicenda getta un’ombra sul suo entourage passato.

Adesso si attendono i nuovi sviluppi processuali e la sentenza definitiva per comprendere appieno le responsabilità e le conseguenze di un caso che coinvolge figure vicine al rapper.