Nunzio si dichiara a Camila a L’Isola dei Famosi 2025, ma la risposta della tennista è un due di picche gelido.

L’Isola dei Famosi 2025 è iniziata da qualche settimana, e già sono tanti i colpi di scena che hanno sorpreso i telespettatori. Oltre ai ritiri e alle crisi emotive di alcuni dei naufraghi, sull’isola c’è anche spazio per l’amore. Infatti, uno dei concorrenti ha dichiarato apertamente di provare un interesse amoroso nei confronti di una naufraga, e ha deciso di aprire il suo cuore. Scopriamo che cosa è successo.

Il flirt a L’Isola dei Famosi 2025

Sull’assolata spiaggia de L’Isola dei Famosi, le temperature si alzano ma i cuori restano freddi, almeno per Camila Giorgi. Durante l’ultima puntata, il ballerino Nunzio Stancampiano ha tentato un approccio romantico nei confronti della tennista, dichiarandosi con parole e gesti.

Nunzio Stancampiano con un sfondo bianco – www.donnaglamour.it

L’ex allievo di Amici ha cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione di Camila, mostrando interesse e cercando un contatto più diretto. La tennista, però, è apparsa fin da subito poco incline a questo tipo di interazioni, ribadendo più volte il suo ideale di uomo: “Mi piace l’uomo uomo, che ti protegge e ti dice le cose in faccia“. Insomma, Nunzio non sembra proprio rientrare nei suoi canoni.

Inoltre, la risposta della sportiva non ha lasciato spazio a fraintendimenti: “Tu non sei il mio fidanzato“, ha detto freddamente, spegnendo ogni velleità amorosa del compagno d’avventura.

Le reazioni nel confessionale e la realtà dei fatti

Nel confessionale, Nunzio ha offerto una sua interpretazione dell’accaduto, sostenendo che Camila, pur mostrandosi fredda, in realtà sarebbe solo imbarazzata dall’attenzione ricevuta. “Ride, si tocca i capelli… qualcosa c’è” ha affermato. Ma la versione della tennista è stata ancora più netta: “È troppo piccolo per me” ha detto, ponendo fine a ogni illusione romantica.

Dopo il due di picche in diretta a L’Isola dei Famosi, resta da capire se Nunzio deciderà di rispettare le intenzioni di Camila o tenterà ancora di conquistarla.