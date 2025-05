Michele Morrone sorprendente a Belve: “Sono un divo internazionale, una mia ex mi ha drogato per un anno e mezzo”.

Michele Morrone, protagonista del successo globale 365 giorni, è stato ospite della terza puntata di Belve, il celebre talk show condotto da Francesca Fagnani su Rai2. L’attore italiano, noto per la sua carriera internazionale, si è aperto in un’intervista intensa e senza filtri, svelando aspetti inediti della sua vita privata e professionale. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Michele Morrone: “Sono un divo internazionale”

Durante la conversazione, Morrone ha affermato con orgoglio: “Sono un divo internazionale“. Con queste parole l’attore ha sottolineato il suo distacco dal panorama cinematografico italiano.

“Non mi sono mai immaginato nel circoletto italiano” ha continuato, aggiungendo: “A me del David di Donatello non me ne frega niente“. Parole forti, che ribadiscono la sua scelta di rivolgersi a un pubblico globale, anziché cercare il riconoscimento del sistema cinematografico italiano.

Qui il video dell’intervista di Michele Morrone a Belve.

Michele Morrone ha ripercorso il suo cammino da Bitonto a Hollywood, senza mai rinnegare le sue origini ma scegliendo consapevolmente di puntare in alto.

Il successo internazionale lo ha travolto come “un cazzotto enorme”, come dichiara lui stesso, ma l’attore continua a percorrere la sua strada con determinazione, incurante delle critiche e dei pregiudizi.

La confessione shock: “Una mia ex mi ha drogato per un anno e mezzo”

Tra i momenti più toccanti dell’intervista, spicca il racconto di un periodo particolarmente difficile vissuto da Morrone. Dopo la fine del suo matrimonio, ha attraversato una profonda depressione, abusando di alcol fino a sfiorare il coma etilico.

Ma è un altro episodio a colpire maggiormente il pubblico: “Una mia ex mi ha drogato per un anno e mezzo” ha rivelato. Secondo l’attore, la donna gli somministrava a sua insaputa “pozioni d’amore” con fiori secchi imbevuti.