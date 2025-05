Jannik Sinner e l’ex Maria Braccini a Roma: fan in delirio per un possibile ritorno di fiamma. Tutti i rumors.

Jannik Sinner torna al centro del gossip, questa volta non per le sue straordinarie performance in campo, ma per un possibile ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata, Maria Braccini. La modella è stata avvistata a Roma durante gli Internazionali d’Italia, e una sua foto postata su Instagram, scattata proprio alla Fontana di Trevi, ha subito scatenato i fan più attenti. Sarà la prova di un ritorno di fiamma? Scopriamo tutti i dettagli.

Jannik Sinner e Maria Braccini: gli indizi sul ritorno di fiamma

Il tempismo del post pubblicato ha fatto insospettire molti: la Braccini era solita accompagnare il tennista nei tornei più importanti e pubblicare scatti delle loro mete.

La coincidenza tra la sua presenza a Roma e la partecipazione di Sinner agli Internazionali ha acceso le speranze di chi ancora crede in un riavvicinamento tra i due.

La relazione tra Jannik Sinner e Maria Braccini è stata tra le più chiacchierate nel mondo dello sport e dello spettacolo. I due hanno vissuto insieme a Montecarlo, ma si sono lasciati poco più di un anno fa. Per molti, la rottura è avvenuta in seguito alla relazione, poi conclusa, tra Sinner e la collega tennista Anna Kalinskaya.

In passato, la presenza discreta ma costante di Maria Braccini accanto al tennista altoatesino era segno di una relazione solida, seppur lontana dai riflettori. La rottura, avvenuta quasi in sordina, aveva lasciato molti fan delusi.

Sinner smentisce altri flirt e dichiara: “Sono single”

Negli ultimi mesi, a Sinner era stato attribuito un flirt con la modella russa Lara Leito, ex compagna dell’attore Adrien Brody. Tuttavia, lo stesso Jannik ha smentito categoricamente le voci durante una conferenza stampa a Roma: “Sono single” ha dichiarato.

Le parole del tennista, unite alla misteriosa presenza di Maria Braccini nella capitale, hanno fatto sognare i fan più romantici. Chissà se davvero “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”, come cantava Antonello Venditti.