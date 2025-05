Gene Gnocchi fa una frecciatina a Francesco Totti e rivela cosa pensa di Simona Ventura: scopri cos’ha raccontato.

Gene Gnocchi è pronto a tornare sul palco con lo spettacolo “Una crepa nel crepuscolo“, in scena a Milano dal 20 al 25 maggio al Teatro Franco Parenti. Una celebrazione dei suoi 40 anni di carriera, durante i quali ha saputo reinventarsi, passando da calciatore mancato ad avvocato, fino a diventare uno dei comici più originali del panorama italiano. Ma prima di tornare in scena, l’attore comico ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa parlando di alcune personalità del mondo dello spettacolo. Scopriamo che cosa ha detto.

Gene Gnocchi: l’affetto per Simona Ventura e la frecciata a Francesco Totti

Durante una recente intervista, Gene Gnocchi ha parlato con affetto di Simona Ventura, che ha definito “una vera amica“. I due collaborano ancora oggi a Citofonare Rai2, e sul loro rapporto di amicizia ha dichiarato: “È una nata per fare la tv. E poi mi piace di lei che è sempre molto understatement, tipo si è sposata con Terzi e non si è saputo niente, l’ha tenuto nascosto e non è trapelato nulla, io l’ho saputo solo due giorni fa…” ha detto con un tocco di ironia.

Gene Gnocchi

Poi, tra una battuta e l’altra, arriva la frecciata inaspettata a Francesco Totti. Parlando dei calciatori più divertenti, Gnocchi ha citato Cassano (“Fa molto ridere“) e aggiunto su Totti: “Fa ridere, solo inconsapevolmente“. Un commento che lascia spazio a molte interpretazioni, considerando il passato dell’ex capitano della Roma tra gaffe e barzellette diventate virali.

Nonostante il successo nel mondo dello spettacolo, Gene Gnocchi non ha mai nascosto il suo amore per il calcio, sport che considera un grande rimpianto. È arrivato fino alla Serie D, ma sognava la Serie A, sfiorata nel 2006 grazie a Simona Ventura che lo fece tesserare con il Parma.

Le richieste assurde dei fan e l’aneddoto su Maria De Filippi

Gnocchi ha anche raccontato le bizzarre richieste ricevute dai fan. “Ci sono quelli che mi chiedono di intercedere presso Maria De Filippi perché i loro figli cantano“.

Poi rivela: “Mi viene in mente uno che mi ha chiesto di fare una videochiamata con sua zia perché ero il suo idolo, solo che il suo idolo era Corrado Augias e così mi ha chiesto di imitarlo, giuro“.