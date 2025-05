Antonella Mosetti in crisi all’Isola dei Famosi 2025: malessere fisico e voglia di abbandonare il reality. Scopri cosa sta succedendo.

Il clima teso e le difficili condizioni dell’Honduras mettono ancora alla prova Antonella Mosetti a L’Isola dei Famosi 2025. La showgirl ha vissuto un nuovo momento di crisi, manifestando chiari segnali di malessere fisico ed emotivo. Riuscirà a restare in gioco o questa sarà la fine definitiva della sua avventura sull’isola? Scopriamo che cosa sta succedendo.

Antonella Mosetti verso l’abbandono de L’Isola dei Famosi

“Mi gira la testa, mi manca l’aria. Basta, voglio andarmene” ha dichiarato apertamente la Mosetti, stremata dalla fatica e dallo stress.

Non è la prima volta che la Mosetti mostra segni di cedimento in questa edizione del reality condotto da Veronica Gentili. Già nei giorni scorsi aveva confidato le sue difficoltà durante un confronto con la figlia Asia Nuccetelli e il fratello Massimiliano, che avevano tentato di incoraggiarla a restare in gara.

Qui il video dello sfogo di Antonella Mosetti.

Durante un intenso dialogo con Loredana Cannata, Antonella ha espresso il disagio che prova da giorni: “Mi viene da piangere, sento che sto crollando. Ognuno ha il suo limite. Non credo che andarsene significhi essere deboli“. Una frase che ha colpito profondamente i fan, molti dei quali le hanno espresso solidarietà sui social.

Il fratello Massimiliano è intervenuto dichiarando: “Antonella ha reagito bene. Se supera questo momento, può arrivare fino in fondo“. Ma la diretta interessata sembra sempre più decisa ad abbandonare il gioco per tutelare la propria salute.

Il ritorno momentaneo in spiaggia

Dopo essersi allontanata temporaneamente dalla spiaggia, i compagni hanno pensato al ritiro definitivo. Tuttavia, Antonella è riapparsa a bordo di una barchetta, lasciando intendere che la sua decisione finale non è ancora stata presa. “Non ve la prendete con me” ha detto ai naufraghi, mantenendo il mistero sulle sue intenzioni future.

La nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025, in onda mercoledì 21 maggio, potrebbe chiarire se la Mosetti resterà o abbandonerà definitivamente il reality. Nel frattempo, cresce la curiosità del pubblico per le sorti della naufraga più discussa di questa edizione.