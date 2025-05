Lutto nel mondo del cinema: è morta Patrizia Brandimarte a 78 anni, storica press agent del cinema italiano e internazionale.

Il mondo del cinema piange Patrizia Brandimarte, scomparsa all’età di 78 anni. Figura chiave del panorama cinematografico italiano, Brandimarte è stata per decenni una delle press agent e organizzatrici di eventi più rispettate del settore, lavorando al fianco di grandi nomi del cinema e dello spettacolo, come Quentin Tarantino, Franco Nero, Lucio Dalla e Mickey Rourke. Ma scopriamo tutti i dettagli sulla sua brillante carriera.

Patrizia Brandimarte: una carriera brillante tra red carpet e anteprime da sogno

Nata come costumista, Patrizia Brandimarte ha saputo reinventarsi e crescere fino a diventare un punto di riferimento imprescindibile per la promozione cinematografica. Ha curato eventi iconici come l’anteprima del primo film di Harry Potter, ricreando al cinema Embassy di Roma il celebre binario 9 e ¾, e ha seguito il lancio di pellicole di grande successo tra cui Jurassic Park, Casper, L’incredibile Hulk e Follia.

Inconfondibile presenza sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Brandimarte ha presenziato ogni anno al fianco del suo compagno di vita, il marchese Gregorio del Gallo di Roccagiovane, con cui ha condiviso oltre quarant’anni. La sua eleganza e professionalità l’hanno resa un’icona anche fuori dai riflettori.

L’ultimo saluto a Patrizia Brandimarte

La notizia della scomparsa della celebre press agent ha profondamente colpito il mondo del cinema italiano e internazionale. Tanti utenti hanno espresso il loro cordoglio con affettuosi post social.

I funerali di Patrizia Brandimarte si terranno lunedì 26 maggio alle ore 15.30 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, luogo emblematico che ha ospitato le esequie di numerose personalità del mondo culturale.

Brandimarte lascia la figlia Alessandra e la nipote Margherita, oltre a tre cagnolini che amava profondamente.