Cristiano Malgioglio annuncia le nozze a Verissimo: testimone sarà Alessandra Celentano. Tutti i dettagli del grande giorno.

Colpo di scena a Verissimo: Cristiano Malgioglio, che solamente pochi mesi fa aveva dichiarato di essere single, ha annunciato che si sposerà a novembre e ha scelto come testimone di nozze una persona molto nota del mondo della televisione. La rivelazione è arrivata durante la puntata speciale del talk show condotto da Silvia Toffanin, dedicata alla finale di Amici 24, in onda domenica su Canale 5. Ma scopriamo tutti i dettagli del grande annuncio.

Cristiano Malgioglio: il grande annuncio in diretta tv

L’artista, da anni volto noto della tv italiana, ha fatto il suo ingresso in studio accanto alla storica insegnante di danza, accolti dagli applausi del pubblico. Tra commenti sulla finale del talent e momenti di commozione, Cristiano Malgioglio ha lasciato tutti senza parole con un’inaspettata dichiarazione: “Probabilmente a novembre mi sposo“.

Cristiano Malgioglio – www.donnaglamour.it

L’annuncio, come da suo stile, è arrivato con tono ironico ma ha subito catalizzato l’attenzione. A sorprendere ulteriormente è stata la rivelazione che la testimone di nozze sarà proprio Alessandra Celentano, collega e amica di lunga data. La maestra di danza ha ricambiato con parole affettuose, definendo Malgioglio “un vero artista”, sottolineando il legame profondo che li unisce.

Una performance travolgente per chiudere in bellezza

Oltre all’annuncio delle nozze, Malgioglio ha infiammato il pubblico con una performance del suo nuovo brano “Alè, Alè”, realizzato in collaborazione con Gente de Zona, celebre band sudamericana. Un momento musicale carico di energia, perfetta conclusione di una puntata già ricca di emozioni.

Ora che il celebre cantautore ha annunciato le nozze imminenti, i fan restano in attesa dei prossimi aggiornamenti per scoprire in anteprima i dettagli del grande giorno, che sicuramente farà parlare. Per il momento non ci resta che aspettare le indiscrezioni e i rumors sull’organizzazione delle nozze che, siamo certi, saranno in grande stile.