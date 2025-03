Cristiano Malgioglio rivela a Verissimo di essere tornato single dopo Sanremo 2025: “Ora siamo solo amici”.

Cristiano Malgioglio è stato uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2025, e la sua partecipazione alla kermesse non è passata inosservata. Ma ci sono alcuni retroscena che fino ad oggi erano rimasti sconosciuti. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il paroliere ha rivelato dettagli inediti sulla sua esperienza a Sanremo, svelando anche novità importanti sulla sua vita privata. Ma scopriamo che cosa ha raccontato.

Cristiano Malgioglio di nuovo single

Durante l’intervista a Verissimo, Malgioglio ha sorpreso tutti rivelando di essere tornato single appena dopo il Festival di Sanremo. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, il cantautore ha raccontato con serenità la fine della sua relazione con Onur, il fidanzato che aveva portato con sé all’evento musicale insieme alla famiglia di lui.

Malgioglio ha spiegato che l’ex compagno è stato suo ospite in Italia durante la kermesse sanremese, accompagnato dai genitori e dal fratello. Con il suo consueto tono ironico, ha scherzato sul fatto che la madre di Onur sarebbe rimasta stupita dal suo look durante lo show. “Penso che sua madre quando ha visto quel velo le sarà venuto un collasso” ha detto con un tocco di ironia.

Ha, poi, aggiunto scherzando: “Mi sono costati tanto da mangiare. Sfamare quattro persone…” rivelando anche che a Sanremo “Gli hotel erano pieni e hanno alloggiato in un hotel a Imperia“.

La fine della relazione e il nuovo capitolo della sua vita

Nonostante la rottura, Malgioglio ha precisato che tra lui e Onur è rimasto un ottimo rapporto d’amicizia. L’artista, infatti, ha confermato che i due continueranno a frequentarsi anche in futuro e che presto si recherà in Turchia e in Spagna, dove probabilmente si rivedranno.

Infine, Cristiano Malgioglio ha concluso l’intervista con una nota di speranza, dichiarando di essere sempre aperto a nuove conoscenze e all’amore: “Non escludo di innamorarmi ancora“.