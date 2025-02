Sanremo 2025, la richiesta inaspettata di Cristiano Malgioglio a Carlo Conti: cosa ha voluto

Sanremo 2025, qual è la richiesta fatta da Cristiano Malgioglio a Carlo Conti: la rivelazione durante la conferenza stampa.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025, in onda questa sera martedì 12 febbraio, promette emozioni e colpi di scena. Ma a destare curiosità è una richiesta particolare che Cristiano Malgioglio ha rivolto a Carlo Conti. Un desiderio insolito, che potrebbe stravolgere la scaletta e regalare momenti imprevedibili. Di cosa si tratta?

Cristiano Malgioglio

Le parole di Bianca Balti sulla sua malattia a Sanremo 2025

Accanto a Cristiano Malgioglio, questa sera ci sarà anche Bianca Balti, che ha parlato della sua partecipazione al Festival. La top model ha voluto chiarire la sua posizione rispetto alla malattia che ha affrontato.

“Quando ho deciso di partecipare al festival ho spiegato: non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista. Sono venuta in qualità di top model a indossare i miei vestiti, a fare competizione con Cristiano (Malgioglio, ndr), ma non perché non voglio raccontare il dolore, purtroppo ovunque ci giriamo vediamo il dolore“, ha detto in conferenza stampa.

La top model ha sottolineato di voler vivere la serata come una celebrazione della vita: “Voglio essere stasera una celebrazione della vita, lo voglio vivere così. E anche quando mi viene un po’ di ansiettina, mi dico: sei venuta per divertirti. Potevo stare a letto e piangermi addosso e invece no: parleremo dei miei dolori in un’altra sede“.

La “richiesta” di Cristiano Malgioglio a Carlo Conti

Tra i protagonisti della serata, Cristiano Malgioglio ha voluto condividere con la stampa una richiesta particolare fatta a Carlo Conti. “Ho chiesto a Carlo Conti di lasciarmi libero. Non voglio sapere niente di scalette, di come devo muovermi, che cosa devo fare… Do il meglio di me se vengo lasciato libero“, ha dichiarato.

L’artista ha anche confessato di sentire l’emozione del palco di Sanremo, nonostante la sua lunga carriera: “Sono sinceramente un po’ emozionato perché il palco di Sanremo mette sempre molta soggezione. Spero di fare del mio meglio“.

Un altro tema che ha destato curiosità riguarda il suo look, Malgioglio ha accennato ai suoi outfit senza svelare troppo: “Mi chiedono come mi vestirò, e dopo 50 anni di carriera, la cosa mi spaventa. Ho cinque capi…“