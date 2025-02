Damiano David a Sanremo 2025, ma non del tutto solo: “giallo” sull’ospite speciale

Dopo il trionfo con i Måneskin, Damiano David si esibisce da solista a Sanremo 2025 ma con un ospite speciale.

Damiano David torna sul palco dell’Ariston per la seconda serata da solo senza i Måneskin (ma non totalmente solo). Dopo aver infiammato il mondo con la sua band, il frontman si prepara a un’esibizione speciale in omaggio a Lucio Dalla, con un “ospite” speciale. Ecco le sue parole durante la conferenza stampa.

Dal trionfo di Damiano David con i Måneskin alla carriera solista

Il ritorno a Sanremo 2025 non è solo un omaggio al passato, ma anche una conferma della crescita artistica di Damiano David. Parlando della sua esperienza sanremese, ha spiegato: “Non importa quante cose farò nella mia carriera, la vittoria di Sanremo sarà il più grande risultato avuto. Rifarlo adesso è una responsabilità più pesante perché sono da solo e devo prendermela tutta io. Ma questo posto è il punto più alto raggiungibile e poterlo fare anche con il mio progetto da solista è una cosa bellissima“.

Nonostante il nuovo percorso artistico, il cantante sottolinea: “Sono mosso sempre dalle stesse cose ma adesso ho più capacità di riconoscere e controllare le mie emozioni e veicolarle in un modo sano“.

Guardando al futuro, ha anche anticipato qualche dettaglio sul suo prossimo tour: “Stiamo ancora disegnando il palco, cercherò di fare uno show originale che possa rappresentare la nuova visione di me stesso e della mia musica“.

Un omaggio speciale a Lucio Dalla e un ospite a sorpresa

L’esibizione di Damiano David non sarà un semplice ritorno a Sanremo 2025, ma un tributo a Lucio Dalla, artista che ha influenzato profondamente la musica italiana. Il cantante ha dichiarato: “Faremo un omaggio a Dalla che nella musica italiana per me è sempre stato uno dei più grandi riferimenti. Ho pensato che siccome è un palco speciale, vorrei omaggiare un cantautore speciale. Insieme a me ci sarà un altro artista speciale“.

Dopo le semifinali delle Nuove Proposte, dunque, il pubblico assisterà alla performance. Un momento già attesissimo…