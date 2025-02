Lorenzo Rovagnati, nata la figlia del noto imprenditore tragicamente morto

Una bella notizia in un momento di forte dolore: è nata la figlia di Lorenzo Rovagnati, tragicamente deceduto in un incidente pochi giorni fa.

In una clima di tristezza e disperazione per il drammatico incidente che ha visto Lorenzo Rovagnati perdere la vita a causa di uno schianto dell’elicottero sul quale viaggiava, ecco un lume di gioia. In queste ore, infatti, è nata la piccola Sofia, figlia del compianto erede del noto marchio e di Federica Sironi. La piccola è venuta al mondo con la speranza di portare di nuovo il sorriso alla famiglia.

Lorenzo Rovagnati, l’incidente in elicottero

Solamente una settimana fa, l’amministratore delegato dello storico salumificio, Lorenzo Rovagnati, è morto a 42 anni a seguito dello schianto dell’elicottero che da Noceto, in provincia di Parma, avrebbe dovuto riportarlo dalla sua famiglia a Biassono, in Brianza. L’incidente era diventato subito di dominio pubblico vista la notorietà della vittima e anche dei due piloti che si trovavano a bordo del mezzo.

Sulla vicenda sono in corso le indagini. Nello specifico, l’inchiesta delle forze dell’ordine avrà lo scopo di chiarire cosa abbia causato l’incidente. In particolare se si sia trattato di un errore dei due piloti, di un difetto di costruzione o manutenzione oppure se siano intervenuti altri fattori esterni.

Nata la piccola Sofia

La morte dell’uomo è stata drammatica anche perché nel giro di pochi giorni lui e la sua dolce metà, Federica Sironi, avrebbero dato il benvenuto al mondo alla piccola Sofia, terza figlia del compianto imprenditore. in questo senso, come riportato anche da Repubblica, la bimba è venuta alla luce proprio in queste ore. Una bella notizia che proverà a rendere meno amara la perdita di Rovagnati in famiglia. Venerdì, va sottolieato, si terranno i funerali dell’erede dell’impero dei salumi a Biassono, in Brianza. Un ultimo saluto che potrebbe vedere oltre alla famiglia anche molti amici e colleghi essere presenti.