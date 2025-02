Carlo Conti, come è morto il padre Giuseppe

L’attenzione sul Festival di Sanremo 2025 ma anche sul suo passato: ecco come è morto il padre di Carlo Conti, il signor Giuseppe.

Un debutto da sogno per Carlo Conti al timone del Festival di Sanremo 2025. Il conduttore ha fatto un vero e proprio boom di ascolti con la prima serata. Una kermesse che è stata apprezzata per semplicità e per naturalezza delle emozioni. Emozioni che lo stesso direttore artistico era stato in grado di dare fin dalla conferenza stampa di vigilia quando aveva ricordato sua madre e anche suo padre, deceduto quando lui aveva solamente 18 mesi.

L’emozione di Conti per la madre

Il successo della prima serata del Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti è stato dovuto senza dubbio alle scelte del presentatore e anche al modo molto semplice e trasparente di porsi con il pubblico. Una decisione che si era intravista dalle scelte in merito ai co-conduttori della prima serata ma anche dalla conferenza stampa di vigilia.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

In questa occasione, infatti, Conti si è lasciato andare ad un momento di emozione pensando a sua madre e agli sforzi da lei fatti per crescerlo: “Mi ha cresciuto da sola, mio padre è morto che avevo 18 mesi. Era una donna fortissima, sarà per questo che ho tanta stima per le donne. Faceva un sacco di mestieri per tirare su questo zuzzurellone, però non è mai mancata la tavola apparecchiata per un pranzo o una cena”.

Come è morto il padre di Carlo Conti

Proprio il riferimento alla madre ha fatto sorgere nei fan di Conti una curiosità relative, invece, a suo padre, il signor Giuseppe. L’uomo, per stessa ammissione del presentatore, è deceduto quando lui aveva solamente 18 mesi. In tanti si sono chiesti come sia morto e al risposta non è venuta a galla dalla conferenza stampa ma da alcune passate interviste del presentatore.

Conti, infatti, in passato, aveva spiegato: “Mio papà morì quando avevo 18 mesi e proprio non me lo ricordo”. Facendo riferimento ad una situazione vissuta a 20 anni, durante una partita di calcio tra amici, il presentatore aveva raccontato quanto capitato con il padre di Pieraccioni: “Il babbo di Leonardo si è messo dalla sua parte a guardare la partita e lo incitava. Mi sono reso conto che quella figura, dietro la mia parte della rete, non c’era. È stata la prima volta che ho capito davvero che non c’era mai stata”. Dalle informazioni riportate anche da Repubblica, il padre di Carlo Conti è deceduto quando lui aveva 18 mesi a causa di una brutta malattia, un tumore ai polmoni.