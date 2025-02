Giulia De Lellis, l’outfit speciale per sostenere Tony Effe a Sanremo

Per sostenere il fidanzato Tony Effe a Sanremo 2025, Giulia De Lellis ha pensato ad un look particolare e indirizzato al voto.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe si sta prendendo la scena anche al Festival di Sanremo 2025. Dopo i rumors di nozze e il commento del rapper, ecco che la nota conduttrice e influencer si è mostrata con un outift molto particolare per sostenere il cantante durante la gara sul palco dell’Ariston.

Tony Effe a Sanremo 2025: la prima esibizione

Era sicuramente tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2025 più attesi e Tony Effe, nel bene e nel male, non ha tradito le aspettative durante la prima esibizione sul palco dell’Ariston sulle note di ‘Damme ‘na mano’, canzone portata in gara. Il rapper si è mostrato in una veste inedita che ha colpito tutti facendo partire una serie di commenti.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Effe, durante l’esibizione della prima serata, infatti, ha scelto un look white con guanti colorati sul viola-rosso. La particolarità che lo ha riguardato, però, è stata la decisione di coprire i suoi tatuaggi. Anche quelli evidenti sul volto. “Ma perché si è trasformato?”, hanno scritto diversi utenti del web. “Non sembra neppure lui”, ha detto qualche altro.

Il rapper ha quindi fatto discutere ma, allo stesso tempo, ha ottenuto il sostegno di diversi fan, anche per merito di Giulia De Lellis che ha optato per un modo molto carino per supportare il compagno. Cosa ha fatto? Ha indossato una maglia molto particolare mostrandola, prima della serata all’Ariston, via social ai suoi followers.

Il sostegno di Giulia De Lellis: l’outfit speciale

Prima dell’uscita di Effe all’Ariston, infatti, i fan della De Lellis hanno potuto ammirare la nota influencer prepararsi all’evento. Tra gli ultimi tocchi del suo look ha spiccato una maglietta bianca con una scritta semplice, anche negli intenti: “Vota Tony”. Il resto dell’outfit è stato unico ma a prendersi la scena è stata appunto la t-shirt con la quale ha voluto invitare i suoi seguaci a prendere una posizione al televoto e sostenere il compagno. Vedremo se questa situazione proseguirà anche nelle prossime giornate fino alla finale.