Una domanda dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha fatto fare scena muta a Fedez, imbarazzato e senza parole.

Dopo aver fornito la sua versione dei fatti in merito alla scelta della canzone del duetto con Marco Masini, Fedez è tornato protagonista. Non solo con la sua esibizione alla prima serata del Festival di Sanremo 2025 che ha destato particolare stupore per la canzone da lui portata, ‘Battito’, che ha convinto quasi tutti, ma anche per quanto accaduto nelle fasi successive alla performance durante un’intervista per Radio2 con Ema Stokholma.

Fedez, le sensazioni post esibizione a Sanremo 2025

Per tanti, l’esibizione di Fedez con ‘Battito’ è stata un successo. Una sensazione che lo stessa rapper ha condiviso poco dopo l’apparizione sull’Ariston ai microfoni di Rai Radio 2 intervistato da Ema Stokholma. L’artista, che aveva fatto discutere sul green carpet per lenti a contatto indossate, ha spiegato di essere rimasto molto contento di come sia andata la prima serata.

Fedez – www.donnaglamour.it

“Era effettivamente un’urgenza, avevo voglia di far parlare la musica e sono molto contento di come è andata. Adesso mi sta scendendo un po’ di adrenalina”, ha raccontato Federico. “L’idea era quella di mettere nella canzone un po’ tutto il mio vissuto di questi anni e le mie esperienze, riuscire a portarle sul palco e spero di esserci riuscito”.

La domanda e la scena muta

Entrando nel vivo dell’intervista, poi, Fedez si è lasciato andare ad altri passaggi: “Sono state settimane impegnative ma vi dico onestamente, anche se so che può sembrare retorico, anche solo essere riuscito a salire sul palco con quella calma lì, io sono già veramente contentissimo”. In questa ottica è arrivata la domanda di Ema Stokholma che ha poi generato diverse reazioni.

La presentatrice ha chiesto: “Sono stati anni difficili, immagino… ?!”. Una frase, un quesito, al quale il rapper non è stato in grado di replicare nascondendosi dietro ad un silenzio imbarazzato e al limite del pianto. “Ma perché lo fate stare male?”, ha chiesto un utente social dopo aver assistito alla scena. “State peggiorando la situazione”, ha scritto un altro.