Quanto guadagna Damiano David come ospite a Sanremo 2025

Ecco guadagnano gli ospiti al Festival di Sanremo 2025: il cachet per la partecipazione di Damiano David e non solo.

I principali protagonisti del Festival di Sanremo 2025 sono ovviamente i cantanti in gara, ma non c’è Festival senza la presenza di ospiti e super ospiti che si esibiscono sul palco del Teatro Ariston. E tra quelli musicali invitati da Carlo Conti per questa edizione spiccano i nomi di Jovanotti, presente nella serata inaugurale di martedì 11 febbraio, e Damiano David, protagonista nella seconda serata, quella di mercoledì 12 febbraio. Ma quanto guadagna Damiano David a Sanremo? E gli altri ospiti? Vediamolo insieme.

Quanto guadagnano gli ospiti a Sanremo 2025

Non è noto quanto sia il cachet percepito da Damiano David per la sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2025.

Gianmarco Tamberi partecipa al 75° Festival di Sanremo 2025 al Teatro Ariston l’11 febbraio 2025 a Sanremo, Italia. – www.donnaglamour.it

I cachet degli ospiti protagonisti sul palco del Teatro Ariston nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2025 sono compresi tra i 50.000 e 100.000 euro, anche Damiano David, che con i Maneskin aveva trionfato al Sanremo del 2021 con Zitti e buoni, percepisce un compenso compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro.

Non tutti gli ospiti presenti al Festival di Sanremo 2025 percepiscono però un cachet. Un esempio di ciò è dato da Edoardo Bove, il calciatore della Fiorentina che a dicembre era stato colpito da un malore in campo mentre giocava la partita contro l’Inter (un malore che lo ha costretto a sospendere la propria carriera), ha annunciato che parteciperà al Festival ma senza ricevere alcun compenso. La sua partecipazione è completamente gratuita.

Non è al momento noto se, oltre a Edoardo Bove, ci siano anche altri ospiti del Festival di Sanremo 2025 che hanno deciso di accettare l’invito di Carlo Conti senza ricevere alcun compenso.