Le voci su Maria De Filippi a Sanremo continuano e Carlo Conti ha deciso di fare chiarezza uscendo allo scoperto.

Pronti, partenza e… quasi via. La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 è alle porte e Carlo Conti si prepara nel modo migliore al bis dopo il successo di ieri anche negli ascolti. Nel corso della conferenza stampa odierna, il presentatore ha affrontato anche un tema molto chiacchierato: la presenza o meno di Maria De Filippi alla kermesse e un presunto invito da lui fatto alla Queen di Mediaset.

Maria De Filippi a Sanremo 2025: il presunto “no”

Nelle ultime giornate sono stati parecchi i rumors relativi al Festival di Sanremo 2025. Uno di questi riguarda anche Maria De Filippi e un presunto invito ricevuto per prendere parte alla kermesse musicale che sarebbe stato rifiutato. Sulla vicenda, va detto, non ci sono state versioni ufficiali ma solo chiacchiericci e indiscrezioni.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Tra gli ultimi a rilanciare i rumors sulla Queen di Mediaset c’era stato Dagospia: “Pochi sanno che Carlo Conti ha guardato in casa Mediaset per fare una proposta ufficiale a Maria De Filippi. Avevano condotto insieme nel 2017, sperava di ricominciare con lei otto anni dopo. Magari per cinque sere, ma anche solo una, la prima serata in coppia. La De Filippi, pur avendo con il direttore artistico ottimi rapporti, ha deciso di declinare l’invito”.

Carlo Conti fa chiarezza

Ma come stanno davvero le cose? Carlo Conti ha voluto fare chiarezza sulla vicenda in modo molto semplice e lineare. Nel corso della conferenza stampa pre seconda serata, il conduttore del Festival ha risposto appunto alla domanda sulla De Filippi dicendo: “Maria lo sa che, essendo mia sorella, al Festival quando vuole può venire. Non ci sono problemi”. A questo punto, la “palla” passa alla conduttrice. Chissà se ci saranno sorprese…