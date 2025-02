Anche Barbara D’Urso si prepara per Sanremo: il video virale

La nota conduttrice Barbara D’Urso protagonista di una gag diventata subito virale in riferimento al Festival di Sanremo 2025.

In occasione del Festival di Sanremo 2025, anche Barbara D’Urso ha scelto di prepararsi in modo originale, condividendo con i suoi followers un video su Instagram che ha suscitato numerose reazioni. Alla kermesse musicale ci saranno tantissimi co-conduttori e personaggi noti come Bianca Balti che racconterà la sua battaglia contro il tumore e non solo. A mancare all’appello, anche quest’anno, proprio Carmelita che ha scelto di prendere con ironia la questione.

Barbara D’Urso e Sanremo: il video

Come detto, Barbara D’Urso si è preparata, a modo suo, al Festival di Sanremo 2025. Con grande ironia, infatti, la conduttrice ex Pomeriggio 5, ha mostrato in che modo ha atteso la primissima serata della kermesse musicale. La donna ha optato per un video molto divertente su Instagram che ha suscitato tante reazioni.

Nel filmato, la conduttrice è apparsa in un elegante completo scintillante e tacchi alti, pronta a partecipare alla kermesse musicale. Tuttavia, con un tocco di ironia, la scena mostrata da Carmelita non la vede arrivare all’Ariston ma… restare a casa. Nelle immagini, infatti, ecco la bella Barbara che si accomoda sul divano di casa, pronta a seguire l’evento in televisione insieme a un’amica

Le reazioni

Questo gesto della conduttrice ha generato diverse interpretazioni tra il pubblico e i media. Alcuni hanno visto nel video una sottile frecciatina al direttore artistico Carlo Conti, sottolineando come la D’Urso non sia stata coinvolta nel Festival né come ospite né come co-conduttrice. Altri, invece, hanno apprezzato l’autoironia della conduttrice, considerando il filmato come un modo elegante per partecipare simbolicamente all’evento. Staremo a vedere se la diretta interessata vorrà spiegare meglio il suo gesto che, ad ogni modo, è subito diventato virale. Nel bene o nel male…