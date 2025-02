Gaia pronta a tutto a Sanremo: pubblica il suo numero di telefono per i fan

Linea diretta con il proprio pubblico per Gaia Gozzi che a Sanremo 2025 è pronta a tutto per viversi l’esperienza al 100%.

Non solo il look di Giulia De Lellis per invitare i fan a votare il fidanzato Tony Effe. Anche Gaia Gozzi, a Sanremo 2025, ha scelto un modo molto particolare per creare una sorta di linea diretta con i suoi fan. Cosa ha fatto la giovane artista? Ha pubblicato quello che pare essere il suo numero di cellulare promettendo di rispondere ai messaggi e alle chiamate…

Gaia a Sanremo 2025: le emozioni

Tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2025 c’è anche Gaia Gozzi che oltre ad aver stupito sul green carpet della vigilia con un look molto discusso è stata la prima artista ad esibirsi nella serata d’esordio della kermesse musicale. Emozioni a non finire per lei che a Radio 105 Take Away ha raccontato appunto quanto vissuto.

Gaia Gozzi – www.donnaglamour.it

“Ho dormito solo due ore ma vabbe”, ha simpaticamente detto Gaia a Radio 105. “Devo ammettere che l’inizio è stato un po’ choc. Un po’ di tensione. Io ho aperto il Festival. Me ne sono resa conto solo dopo, nell’istante dopo. All’inizia ho avuto un minimo di problema acustico ma poteva essere anche psicologico. Le cose che avrei modificato, probabilmente, l’ansietta. Spero di godermela un po’ di più. Ho fatto degli errorini tecnici…”, ha ammesso la ragazza.

Il numero di telefono per i fan

Ma ad attirare l’attenzione verso Gaia anche un’altra iniziativa. L’artista ha condiviso nelle sue storie di Instagram prima del debutto all’Ariston un numero di telefono (3339912719), invitando i fan a chiamarla. pare si tratti di una linea diretta con lei ma difficilmente pensiamo si tratti del suo numero di tutti i giorni. Ad ogni modo la ragazza ha promesso di rispondere a tutti. “Raga non mi sembra vero, siamo a Sanremo… quante emozioni. Ora vi chiedo di essere sinceri, com’è andata ieri?”, si sente dire da una voce registrata a chi chiama il numero.