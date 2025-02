Cecilia Rodriguez mostra il padre Gustavo dopo l’incidente: ecco come sta

Il signor Gustavo è tornato in parte protagonista delle stories social di Cecilia Rodriguez dopo l’incidente che lo ha visto sfortunata vittima.

Medicazioni e fisioterapia: erano state queste le ultime indicazioni su Gustavo, il papà di Cecilia Rodriguez e Belen dopo l’incidente subito che lo aveva visto sfortunato protagonista. Adesso, proprio Cechu è tornata a mostrare il babbo in alcune stories su Instagram facendo capire, almeno in parte, quali siano le attuali condizioni di salute dell’uomo.

Cecilia Rodriguez e la salute del padre

Cecilia Rodriguez ha recentemente condiviso sui social aggiornamenti riguardanti le condizioni di salute del padre, Gustavo Rodriguez, vittima di un grave incidente lo scorso 5 dicembre. L’uomo era stato coinvolto in un incendio in un capannone a Gallarate, provincia di Varese, riportando ustioni sul una vasta percentuale del corpo e un’intossicazione da fumo.

Gustavo Rodriguez e Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Durante la degenza, anche Cechu aveva espresso il proprio dolore e la propria preoccupazione per il padre, condividendo una foto accompagnata dalla didascalia: “Mi mancano i tuoi abbracci papà”. Parole a cui avevano fatto eco anche quelle di Belen che si era stretta alla sua famiglia dopo la grande paura per le condizioni del babbo.

Come sta il signor Gustavo

Dopo le dimissioni del signor Gustavo dal Niguarda di Milano, entrambe le sorelle Rodriguez avevano aggiornato i followers sulle condizioni del padre, sottolineando che, sebbene stesse migliorando, continuava a sottoporsi a cure, medicazioni e fisioterapia, soprattutto per recuperare la mobilità delle mani.

Proprio le mani sono state il focus delle ultime stories social di Cecilia che ha condiviso alcune foto in famiglia dove appunto è stato mostrato suo padre a tavola con il resto della famiglia. Le mani del signor Gustavo risultano essere ancora bendate e alle prese con le ustioni. Il resto, almeno all’apparenza, sembra essere tornato come prima. La speranza è che tutto possa risolversi per il meglio nel minor tempo possibile.