“Medicazioni e fisioterapia”: ecco come sta il padre di Cecilia Rodriguez e Belen

Dopo il terribile incidente subito, il padre di Cecilia Rodriguez e Belen sta recuperando. Ecco la sua situazione di salute.

Ormai è passato oltre un mese dal bruttisimo incidente con annesso incendio che ha visto coinvolto il padre di Cecilia Rodriguez e Belen, il signor Gustavo. L’uomo, dopo la grande paura, è stato dimesso ma il recupero non è ancora completato. A dare alcuni aggiornamenti sul suo stato di salute è stata proprio Cechu tramite le sue stories Instagram.

Cecilia Rodriguez spiega come sta papà Gustavo

Solamente pochi giorni fa, Cecilia Rodriguez aveva parlato per la prima volta delle condizioni del padre, Gustavo, dopo l’incidente che lo aveva visto sfortunato protagonista con gran parte del corpo rimasta vittima di pesanti bruciature per via di un incendio. Adesso, proprio Cechu ha dato ulteriori dettagli sulla salute del genitore, padre anche di Belen e Jeremias.

Cecilia Rodriguez

Attraverso le sue stories su Instagram, la modella argentina ha risposto alle domande dei fan tra cui quelle relative al padre: “Il mio papà sta molto bene. Ovviamente continua con tutte le cure, con tutte le sue medicazioni, con la fisioterapia soprattutto per la mobilità delle mani, ma sta bene. Sono molto contenta. Siamo tutti molto più sereni in famiglia”.

Nuova serenità per questo 2025

Tra le varie domande e risposte social date dalla Rodriguez, spiccano anche le parole su questo inizio anno. “La cosa più bella di questo 2025? Che il mio papà sia fuori pericolo“, ha risposto la donna mettendo ancora una volta al primo posto la sua famiglia.

Sicuramente, per tutto “l’ambiente Rodriguez”, il miglioramento, seppur lento, del signor Gustavo è la notizia più bella di questo inizio 2025 dopo il terribile incidente del 5 dicembre scorso quando l’uomo era rimasto vittima di un incidente in un capannone di Gallarate, in provincia di Varese, dove era scoppiato un incendio.